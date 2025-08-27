Taylor Swift y Travis Kelce anuncian su compromiso tras dos años de relación

Taylor Swift, icono del pop, y Travis Kelce, estrella de la NFL, han confirmado su compromiso matrimonial mediante una publicación conjunta en Instagram. En el carrusel compartido, Kelce aparece arrodillado en un jardín florido, sosteniendo un anillo de compromiso, mientras Swift muestra su mano con la joya en un primer plano. El post, acompañado por la frase "Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar", fue musicalizado con So High School, canción de Swift, y alcanzó más de 17 millones de me gusta en poco tiempo.

El anillo de compromiso, diseñado por Travis Kelce en colaboración con Kindred Lubeck de Artifex Fine Jewelry, destaca por su estilo vintage: un diamante de talla Old Mine sobre una banda de oro amarillo de 18 quilates, con pequeños diamantes y grabados artesanales en los laterales. Se estima que supera los 550.000 dólares.

Este anuncio pone fin a semanas de especulaciones, consolidando una relación pública iniciada en 2023. Swift y Kelce hicieron su vínculo visible durante partidos de los Kansas City Chiefs y conciertos del Eras Tour, donde se les vio mostrando apoyo mutuo.

La noticia ha sido recibida con entusiasmo por fans, figuras del deporte y líderes de opinión. La NFL se sumó a las felicitaciones, así como destacadas figuras del entorno de ambos. Taylor Swift, reconocida por sus 14 premios Grammy, entra ahora en una nueva etapa personal mientras se prepara para lanzar su próximo álbum en octubre.

En resumen, el compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce supone un hito que trasciende la música y el deporte. Su anuncio, emotivo y visualmente espectacular, marca el comienzo de una nueva fase en la historia de una pareja que ha sabido equilibrar notoriedad pública y amor verdadero.