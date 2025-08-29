Un supuesto exnovio de secundaria de Taylor Swift reacciona a su compromiso con Travis Kelce

El reciente compromiso de Taylor Swift con el jugador de la NFL Travis Kelce continúa generando titulares a nivel mundial, pero esta vez no solo por la magnitud del anuncio, sino también por la inesperada reacción de un supuesto exnovio de la cantante, llamado Andrew Slye, durante su etapa escolar. El hombre, identificado en medios internacionales como compañero de instituto de Swift, habría hecho comentarios tras conocerse la noticia que rápidamente circularon en redes sociales, alimentando la curiosidad de seguidores y medios sobre la vida privada de la artista.

Según recogen portales estadounidenses, el antiguo conocido de la artista se dedica actualmente al sector audiovisual, concretamente a la producción de bodas. En ese contexto, la revelación de su vínculo pasado con Swift generó un notable revuelo. "Ese sentimiento cuando tu novia de la secundaria finalmente se compromete. Solía decirme: "Andrew, todo estará bien. Ella no era la indicada para ti". Sólo espero que su marido no sea un guapo y musculoso jugador de fútbol", comentó en tono irónico.

Las declaraciones, lejos de sonar polémicas, fueron interpretadas como una mezcla de sorpresa y nostalgia. La historia se viralizó rápidamente, impulsada tanto por la magnitud mediática de la cantante como por el interés que despierta cualquier detalle sobre su vida personal.

Taylor Swift, que acaba de confirmar su compromiso con Travis Kelce, continúa acaparando la atención internacional. Su relación con el deportista ha sido objeto de un seguimiento constante desde hace meses, con especial protagonismo en la prensa estadounidense y en redes sociales.

El episodio con su supuesto exnovio de secundaria ha sido tomado por muchos usuarios con humor, señalando la ironía de que alguien que salió con Swift en la adolescencia trabaje hoy filmando bodas. Otros, en cambio, lo interpretan como un ejemplo de cómo la vida privada de las celebridades sigue proyectándose en las experiencias de quienes las conocieron en ámbitos más íntimos.

Aunque el propio entorno de Swift no se ha pronunciado sobre este caso, la anécdota refleja el grado de expectación que genera cualquier detalle vinculado a la artista, especialmente en un momento tan significativo como el anuncio de su futuro matrimonio.