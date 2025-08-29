Sting recibe una demanda millonaria por parte de sus ex compañeros en The Police por los royalties de Every Breath You Take

El eterno éxito Every Breath You Take” una de las canciones más reconocidas de la década de los 80, vuelve a estar en el centro de la polémica. Sting, líder y vocalista de The Police, ha sido demandado por sus excompañeros Andy Summers y Stewart Copeland, quienes lo acusan de una presunta pérdida de regalías y de no haber recibido nunca el crédito como coautores de la famosa canción.

La demanda fue presentada en el Tribunal Superior de Londres y señala directamente tanto a Sting, cuyo nombre real es Gordon Matthew Sumner, como a su empresa Magnetic Publishing Ltd.. Según Summers y Copeland, el tema —publicado en 1983 como parte del quinto y último álbum de la banda, Synchronicity— fue registrado únicamente a nombre de Sting, lo que habría impedido que ellos recibieran compensaciones económicas proporcionales a su participación en la creación.

El caso, incluido en la sección de "contratos y acuerdos comerciales generales", busca reabrir un debate que ha acompañado a la canción desde su lanzamiento: la autoría real detrás de un éxito que marcó un antes y un después en la historia del rock.

Un himno generacional y una mina de oro musical

Every Breath You Take alcanzó el número uno en las listas de Estados Unidos, convirtiéndose en el sencillo más vendido de 1983 en ese país y en uno de los más importantes de la década. Décadas después, sigue siendo una de las canciones más reproducidas de la historia, en gran parte por su famoso sample en el tema I’ll Be Missing You (1997), interpretado por P. Diddy y Faith Evans como homenaje al rapero Notorious B.I.G.

Más allá de este éxito, The Police dejó huella con temas como Roxanne, Every Little Thing She Does is Magic y Don’t Stand So Close to M”, consolidando a la banda como uno de los grupos más influyentes del rock británico antes de su separación en 1984.

Respuesta del entorno de Sting

Un portavoz de Sting, actualmente de 73 años, negó que la acción legal tenga relación directa con Every Breath You Take, aunque no ofreció detalles adicionales sobre el trasfondo de la demanda, según reportó el tabloide británico The Sun.

La relación entre los miembros del trío siempre ha sido compleja. Aunque The Police se ha reunido en diversas ocasiones, e incluso conmemoró en 2023 el 40 aniversario de Synchronicity con el lanzamiento de una cuenta oficial en TikTok, Sting ha reconocido públicamente que sus diferencias personales y artísticas con Copeland y Summers nunca desaparecieron.

En 2021, el músico declaró que se arrepentía de haber reconstituido la banda en 2007 para una gira mundial, describiéndola como “un ejercicio de nostalgia”. “Prefiero mi carrera como solista”, dijo en ese entonces, aludiendo a la libertad creativa que le otorga trabajar en solitario.