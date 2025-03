¿Es Taylor Swift la Bob Dylan de nuestra época?

Este es el artículo que acabará con mi poco crédito como periodista musical y que llevará a mi cancelación definitiva en redes. Me expulsarán de la asociación de melómanos, y los puristas del rock pedirán mi cabeza con más insistencia que cuando he defendido el reguetón y la música urbana.

Sí, es un titular sensacionalista y no, no se me ha ido la cabeza. Voy a intentar explicar qué cosas tienen en común Taylor Swift y Bob Dylan que pueden llevarme a hacer una pregunta tan polémica y fácilmente criticable.

Empezaré diciendo que, evidentemente, no estoy comparando la calidad artística ni la habilidad como compositora de Taylor Swift con la de Bob Dylan, que están muy lejos. Incluso si quisiera comparar a Taylor con artistas femeninas como Joni Mitchell, Dolly Parton o Carly Simon, también estaría lejos, en mi opinión.

Entonces, Juan, ¿por qué piensas que Taylor Swift puede ser el Bob Dylan de nuestro tiempo?

Mientras Taylor Swift se toma un merecido descanso musical tras el fin de su icónico The Eras Tour y después de haber sacado cinco discos de estudio y cuatro regrabaciones entre 2019 y 2024, se está volviendo a hablar mucho de Dylan gracias a la película A Complete Unknown de James Mangold, con Timothée Chalamet en el papel principal.

Tras ver la película, que me encantó, pasé varios días leyendo sobre Dylan, escuchando su música y explorando su carrera para hacer una playlist. Fue entonces cuando me surgió la idea de este artículo, en el que quiero comparar los puntos en común entre ambos artistas, que son más de los que podáis pensar.

En 2025, Taylor Swift es la artista número uno del mundo; vivimos en su era, y en gran parte, es gracias a la fuerza de sus fans. Uno de los aspectos más destacados de su carrera es lo personal de sus letras. Pocos artistas han tenido canciones tan estudiadas y analizadas en busca de cada inspiración y de cada persona a la que van dirigidas.

Taylor Swift durante un concierto del Eras Tour | Getty Images

De hecho, la única persona que se me ocurre que haya sido, en algún momento, el artista más importante del mundo, con una legión de fans completamente entregados, con letras profundamente personales y analizadas hasta la saciedad, es Bob Dylan. Por eso he analizado los puntos en común entre ambos:

Ambos han tenido un impacto cultural masivo durante un período de tiempo significativo y a través de múltiples cambios de estilo.

La carrera de Dylan también podría dividirse en "eras" al estilo Swift, comenzando por sus inicios folk, pasando por sus canciones políticas, su etapa eléctrica, su reclusión, su fase cristiana y muchas más. Del mismo modo, la carrera de Taylor ha estado marcada por distintas etapas y cambios de estilo, desde el country al folk, pasando por la música pop más actual.

Lo que Dylan fue para la generación de la posguerra, Swift lo está siendo para los millennials en la época pospandemia. Ambos han plasmado las esperanzas y las pesadillas de quienes viven en tiempos sin precedentes. Más aún, se han transformado en símbolos vivientes de su época.

Existe la percepción de que Bob Dylan es sinónimo de canciones políticas, pero eso no es del todo cierto. Tuvo tres álbumes muy políticos en los 60, pero a partir de 1965 se observa un cambio hacia lo cultural y lo personal. Podría decirse que su álbum más aclamado por la crítica, Blood on the Tracks, trata íntegramente sobre la ruptura de una relación, explorada desde todos los ángulos. Gran parte de sus canciones tratan sobre relaciones románticas, al igual que las de Taylor.

Algunas canciones de Taylor son muy "dylanescas" en cuanto a letras. Por ejemplo, la mordaz y despiadada crítica de Dear John a un ex es un ejemplo perfecto del estilo de Dylan, similar a Positively 4th Street.

En ambos artistas, salvando las distancias, encontramos una gran capacidad lírica, una honestidad obsesiva sobre las relaciones personales y una necesidad de transformar su vida en canciones, como si sus discos fueran un diario personal.

No estoy comparando su calidad artística, pero sí creo que podemos encontrar paralelismos entre ambos, así como comparar su impacto cultural, su capacidad de reinvención a través de distintos estilos y lo personal de su música y sus letras.