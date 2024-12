Taylor Swift cierra The Eras Tour y hace historia con la gira más exitosa de todos los tiempos

Ayer, 8 de diciembre, Taylor Swift puso fin en Vancouver a The Eras Tour, la gira que no solo ha marcado un antes y un después en su carrera, sino que también la consagra como la artista con la gira más exitosa de la historia. Tras 152 conciertos que se extendieron entre el 17 de marzo de 2023 y el 8 de diciembre de 2024, la cantante cierra un capítulo que ha emocionado a millones de seguidores en todo el mundo.

El concepto detrás de la gira, inspirado en las 11 eras que componen su discografía, rindió homenaje a cada uno de sus álbumes, desde su debut homónimo en 2006 hasta su más reciente lanzamiento, The Tortured Poets Department (2024). Además de ser un recorrido musical, The Eras Tour ha sido una declaración de autoría para Swift, quien sigue regrabando sus primeros trabajos tras perder los derechos de sus grabaciones originales.

Durante su emotivo discurso en el penúltimo concierto, celebrado en Vancouver, Swift describió la gira como "la más alegre, emocionante, intensa, poderosa y maravillosa" de su carrera. Añadió: "La prolongué todo lo que pude porque, sinceramente, no quería que terminara".

La magnitud de The Eras Tour es difícil de igualar. Según Pollstar, Swift recaudó 1,03 mil millones de dólares al cierre de 2023, convirtiéndose en la primera artista en superar esa cifra. En total, el tour ha alcanzado unos dos mil millones de dólares, según estimaciones de Fortune. Esto la sitúa por delante de giras históricas como Farewell: Yellow Brick Road de Elton John y Music of the Spheres World Tour de Coldplay. Con una media de 72.489 espectadores por concierto y una recaudación individual de entre 10 y 13 millones de dólares por show, The Eras Tour ha recorrido América del Norte, Latinoamérica, Asia, Oceanía y Europa, incluyendo dos conciertos en España.

La experiencia no se limitó a los estadios: The Eras Tour también conquistó las salas de cine con un documental dirigido por Sam Wrench, que recaudó 261,6 millones de dólares a nivel global. Así, Taylor Swift no solo cierra un ciclo histórico, sino que reafirma su posición como una de las artistas más influyentes de nuestro tiempo.