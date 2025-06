Dua Lipa y Callum Turner anuncian su compromiso: "Es una decisión para envejecer juntos"

Dua Lipa y Callum Turner dan la noticia que todo el mundo esperaba: están comprometidos. "Sí, estamos comprometidos", declaró la artista a British Vogue en su portada de julio. Para ella, esta unión simboliza un paso firme hacia construir una vida compartida: "es un sentimiento realmente especial".

El protagonista del compromiso fue un anillo de pedida único: diseño exclusivo de Turner, confeccionado con las aportaciones de las amigas de Dua y su hermana Rina. "Estoy obsesionada con él. Es tan yo. Es bonito saber que la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida te conoce tan bien", confesó la cantante.

La pareja, que lleva saliendo desde enero de 2024, mantuvo la discreción hasta que empezó a surgir la especulación, avivada en diciembre por una imagen navideña donde Dua lucía un anillo que lo despertó todo. El flechazo inicial entre ambos viene ya de antes: se conocieron en 2023 en una velada en el River Café de Londres y se reencontraron casualmente un año más tarde en Los Ángeles, descubriendo que compartían la lectura del mismo libro, lo que ambos sintieron como una señal del destino.

A pesar de la ilusión que ello supone, la boda aún no está en su agenda inmediata. Dua explicó que la prioridad es finalizar su gira Radical Optimism y los compromisos de Turner, que está inmerso en proyectos cinematográficos. "Nunca he sido alguien que pensara mucho en una boda… de repente es como: ¿Qué me pondría?", compartió entre risas.

Turner, de 35 años, conocido por su papel en la serie Masters of the Air y películas como Fantastic Beasts, hizo su debut en alfombra roja como pareja en la Met Gala de mayo de 2025. Antes había desarrollado una relación discreta pero sólida, cimentada en confianza, sueños y una conexión profunda.

La confirmación del compromiso marca un nuevo capítulo en la vida de ambos: ella, con una carrera musical imparable, y él, con sólidos proyectos en marcha. Una historia que mezcla destino, complicidad y un anillo diseñado con cariño para simbolizar la complicidad de una pareja que decidió "envejecer juntos como mejores amigos para siempre".