Neil Young dejará de vender entradas Platinum en sus futuras giras, tras el consejo de Robert Smith de The Cure

Las entradas premium de las que hablan tanto Neil Young como Robert Smith son utilizadas por puntos de venta como Ticketmaster para intentar disuadir a revendedores de comprar entradas para venderlas con grandes ganancias en el mercado secundario.

Smith señaló en una entrevista con The Times el año pasado que creía que las entradas "Platinum" y el controvertido sistema de precios dinámicos eran una "estafa" impulsada por la avaricia.

"Pensé: 'No necesitamos ganar tanto dinero'", dijo Smith. "No conviene cobrar tanto como el mercado permita. Si la gente ahorra en las entradas, compra cerveza o merchandising. Hay buena voluntad; volverán la próxima vez. Es una buena vibra que se cumple por sí sola y no entiendo por qué no lo hace más gente", sentenció el icónico cantante.

Ahora, Young ha citado los comentarios de Smith en su sitio web de Archivos, argumentando que cree que las entradas "Platinum" son algo "malo", ya que le hacen ganar demasiado dinero de sus fans.

"Mi manager y mi agente siempre han intentado cubrirme las espaldas en la gira, consiguiéndome las mejores ofertas posibles", escribió. "Han intentado protegerme a mí y a los fans de los revendedores que compran las mejores entradas y las revenden con enormes aumentos para su propio beneficio", continuó explicando.

"Las entradas Platinum de Ticketmaster, con precios elevados, se introdujeron en las zonas donde los revendedores compraban más entradas para la reventa. El dinero fue para mí. No me pareció bien. Muy pronto, las entradas Platinum dejarán de estar disponibles para mis conciertos", aseguró en el texto.

"He decidido que sea la gente la que lo resuelva. Compren con agresividad cuando salgan las entradas o costarán mucho más en el mercado secundario", sentenció.

El gobierno del Reino Unido se ha comprometido a resolver el problema de los precios dinámicos tras la polémica en torno a la venta de entradas de Oasis el verano pasado.

Young, por su parte, tiene previsto visitar el Reino Unido y Europa este verano como parte de su gira mundial Love Earth junto a The Chrome Hearts. Esto incluirá su actuación como cabeza de cartel en el Festival de Glastonbury en junio, además de encabezar el cartel en el BST Hyde Park el mes siguiente, donde estará acompañado por Yusuf / Cat Stevens y Van Morrison.