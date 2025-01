Drake presenta una demanda federal por difamación contra UMG por usar Not like us para hundir su carrera

El enfrentamiento entre Drake y Kendrick Lamar, que en 2024 alcanzó su punto álgido con un polémico intercambio de canciones, ha tomado un giro legal. Aunque para muchos fans la canción de Lamar, Not Like Us, fue considerada el golpe definitivo y se convirtió en uno de los mayores éxitos del año pasado. Ahora Drake ha señalado que la letra de esta canción contiene acusaciones que van más allá de lo artístico y tienen repercusiones graves en la vida real.

La disputa escaló cuando Drake, cuyo nombre completo es Aubrey Drake Graham, presentó una demanda contra Universal Music Group (UMG), la discográfica que representa a ambos artistas. La demanda, interpuesta en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, acusa a la compañía de difamación y acoso, argumentando que permitió y promovió una campaña dañina para convertir Not Like Us en un éxito viral, pese a las implicaciones de sus letras. Según Drake, el tema incluye acusaciones falsas y explícitas que lo señalan como un pedófilo, incentivando indirectamente la violencia contra él.

La carátula de Not Like Us también ha sido motivo de controversia. En la denuncia, se menciona que muestra una fotografía de la casa de Drake en Toronto, alterada con marcas que aluden a la presencia de delincuentes sexuales. Días después del lanzamiento de la canción, un tiroteo en esa misma residencia dejó a un guardia de seguridad herido. Drake calificó el incidente como un "Pizzagate de 2024", en referencia al infame caso de conspiración que provocó violencia real.

La respuesta de Universal Music Group

Universal Music Group emitió un comunicado desestimando las acusaciones de Drake y calificándolas de "falsas e ilógicas". La discográfica destacó su larga colaboración con el rapero y el papel crucial que ha jugado en su éxito.

“Drake ha utilizado deliberadamente nuestras plataformas para participar en batallas de rap que le han permitido expresarse sobre otros artistas. Ahora intenta utilizar los tribunales para restringir la libertad creativa de otro músico y buscar compensaciones económicas contra UMG por hacer su trabajo: distribuir música”, señaló la compañía.

Esta no es la primera acción legal que Drake emprende relacionada con Not Like Us. En noviembre, había iniciado procesos previos en tribunales estatales de Nueva York y Texas, señalando a Spotify y al conglomerado de radio iHeartMedia como participantes en un supuesto esquema de promoción fraudulenta de la canción, mediante bots y otras tácticas. Sin embargo, su equipo decidió retirar estas demandas para centrarse en el nuevo caso federal contra Universal.

El enfrentamiento entre Drake y Lamar, que comenzó como una rivalidad musical, ahora se ha convertido en un caso legal con implicaciones que podrían afectar tanto a la industria de la música como a la relación entre artistas y discográficas. A medida que avance el proceso judicial, se espera que se discutan temas clave como la libertad creativa, la responsabilidad corporativa y los límites éticos en la promoción musical.