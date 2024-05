Kendrick Lamar vs Drake: repasamos punto por punto la última gran guerra del rap americano

El enfrentamiento entre Kendrick Lamar y Drake tiene al mundo del rap en vilo, recordando a las legendarias batallas de rap de décadas pasadas. Y es que no exageramos si decimos que no hemos visto algo así desde el beef entre Tupac y Biggie. Este conflicto entre K-Dot y el Champagne Papi resurgió en 2024 con una serie de canciones y respuestas que han mantenido a los fanáticos al borde de sus asientos y, como es un poco lioso, vamos a tratar de establecer una cronología de los hechos para todo el que esté un poco perdido.

Todo comenzó con una línea de Kendrick en Like That, donde insinuó que él era el más grande entre los tres grandes del rap contemporáneo: él, Drake y J Cole. Esta provocación llevó a Drake a responder con Push Ups (Drop & Give Me 50), donde lanzó duras críticas a Kendrick, cuestionando su estatura y su lugar en la industria, además de insinuar que sus colaboraciones pop fueron motivadas por su antiguo contrato discográfico. Más o menos sobre eso rapeó también Drake en Taylor Made Freestyle, canción en la que, además, el canadiense utiliza la voz de Tupac con ayuda de una IA, algo que casi le cuesta una demanda por parte de la familia de Shakur.

Hasta aquí, el beef parecía algo relativamente tranquilo. Sin embargo, el conflicto escaló rápidamente con Kendrick lanzando Euphoria, una canción cargada de referencias (empezando porque el canadiense es uno de los productores de la conocida serie de HBO que da nombre a la canción.) y críticas hacia Drake. Aquí Kendrick aprovechó la oportunidad para abordar temas muy personales e, incluso, para dar a entender que Drake es pedófilo, un rumor que no es la primera vez que escuchamos. Después, el de To Pimp a Butterfly lanzó otro tema llamado 6:16 in LA, en el que Lamar vuelve a profundizar en los ataques hacia la faceta de Drake como padre.

Drake respondió con Family Matters, centrando su ataque en la vida personal de Kendrick y acusándolo de comportarse violentamente con su mujer. Pero la cosa no acaba aquí, ya que el canadiense también asegura que uno de los hijos de Kendrick no es realmente de él, sino de su socio Dave Bee. Sin embargo, tan solo 40 minutos más tarde Kendrick contraatacó con Meet The Grahams, una canción en la que Lamar acusa a Drake de tener una hija no reconocida desde hace muchos años y de ser un agresor sexual, comparándole con figuras controvertidas como Harvey Weinstein.

La batalla continuó con Kendrick lanzando Not Like Us, donde ahonda aún más en cuestiones que ya había tratado como que a Drake le gusta salir con menores de edad o que encubre, en su propio sello, a artistas que también han sido acusados de pedofilia o de haber cometido agresiones sexuales. Finalmente, hace unas horas Drake respondió con The Heart Part 6, negando varias de las acusaciones de Kendrick y tratando de desacreditar sus argumentos. Sin embargo, el conflicto parece estar lejos de resolverse.

En resumen, el beef entre Kendrick Lamar y Drake está siendo una montaña rusa de emociones que tiene en vilo a la comunidad del hip-hop. Con cada nueva canción, la rivalidad entre estos dos titanes del rap parece intensificarse, dejando a los fanáticos preguntándose qué vendrá después en esta batalla de barras, egos y trapos sucios.