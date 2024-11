Drake acusa a Kendrick Lamar de usar bots para inflar las escuchas de Not Like Us, la canción que escribió contra él

Drake ha presentado documentos legales contra Universal Music Group, alegando que la compañía utilizó métodos ilegales para promocionar el tema de Kendrick Lamar, Not Like Us, escrito en su contra.

El artista canadiense dijo en documentos legales revisados ​​por TMZ que su rival implementó el uso de 'bots y un esquema de soborno' en sus esfuerzos por impulsar el sencillo, que fue lanzado en mayo pasado.

El nativo de Toronto dijo que la información que le proporcionó una "fuente interna" indicaba que UMG violó leyes federales al participar en la práctica de soborno, según documentos legales.

Drake presentó los documentos legales en Manhattan el lunes 18 de noviembre a través de Drake's Frozen Moments LLC, diciendo que UMG violó la ley estatal en su conducta, específicamente la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Racketeers.

Los documentos legales presentados por Drake se consideran una "acción previa" según la ley estatal, que exige una investigación antes de que se presente una demanda completa.

Aubrey Drake Graham, dijo que UMG realizó 'pagos encubiertos' a muchas organizaciones, incluidas estaciones de radio, para reproducir y difundir la pista dirigida a él, informó TMZ.

Drake, cuya disputa con Lamar, de 37 años, dominó los titulares de hip-hop a principios de este año, dijo en documentos legales que UMG tiene un pasado accidentado en lo que respecta a la payola, también conocida como "pago por juego".

El equipo legal de Drake dijo en documentos judiciales que "UMG... conspiró y pagó a partes actualmente desconocidas para que usaran 'bots' para inflar artificialmente la difusión de Not Like Us y engañar a los consumidores haciéndoles creer que la canción era más popular de lo que era en realidad".

Drake dijo que una fuente le dijo que los ejecutivos de UMG también autorizaron el gasto de fondos en bots para aumentar los totales de Spotify de Not Like Us, obteniendo 30 millones de reproducciones.

Los jefes de UMG también pagaron a influencers para impulsar el sencillo, que incluye letras incendiarias dirigidas a él (refiriéndose a él como un 'pedófilo certificado'), según dijo Drake que le informó su fuente, según TMZ.

El rapero Slime You Out dijo en documentos legales que UMG también ignoró la aplicación de los requisitos de derechos de autor a través de las redes sociales, en un esfuerzo por hacer que la canción se volviera viral.