Compra un móvil y le explota mientras lo prueba: el vídeo viral que ha generado debate

JerryRigEverything es un youtuber especializado en tecnología de una forma muy particular. Se dedica a testear la resistencia y reparabilidad de los nuevos teléfonos móviles que salen al mercado, sometiéndolos a todos a los mismos procesos para garantizar la coherencia en sus mediciones. El sistema suele empezar con rayaduras en la pantalla y va subiendo poco a poco de nivel. Con los móviles plegables, que son cada vez más populares, añade también un test de resistencia de la bisagra para comprobar cómo de capaces son frente a golpes bruscos que podrían doblarlas en la dirección indebida.

Con el último Pixel Fold de Google, Jerry afrontaba un día más en su particular oficina. Su vídeo comienza con una queja que repite por tercera vez consecutiva: Google ha colocado las antenas donde no debía. Eso hace que el teléfono sea poco resistente al aplicarle fuerza cerca de la bisagra. En lo referido a las pantallas, tanto la exterior como la interior se comportan de la forma esperada, sin nada que llame la atención más allá de una posible segunda cámara selfie oculta. El procedimiento de Jerry, por tanto, procedía de forma habitual. Nada hacía sospechar lo que iba a ocurrir.

Tras demostrar que la resistencia al polvo del móvil no es tal - más allá de la pantalla -, Jerry procede a hacer la prueba que tumbó a las dos iteraciones previas de esta línea de móviles. Y es ahí que el Pixel Fold de Google no solo se dobla y se rompe, sino que su batería dice "hasta aquí hemos llegado", explota y empieza a echar humo. Es la primera vez que le ocurre algo así al youtuber, que lleva diez años realizando estos mismos tests a todos los cacharros que pasan por sus manos. Para terminar, comprueba esa posible segunda cámara, descubriendo que es el sensor de proximidad. No obstante, poco importa ya, pues claramente ese teléfono tiene problemas mayores.