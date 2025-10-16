Una dependienta de una tienda de ropa cuenta el motivo por el que siempre tienes que lavar la ropa antes de estrenarla

Un TikTok viral ha abierto un debate sobre una realidad poco conocida del día a día en las tiendas de ropa. La protagonista es Palito Michelle (@palitomichelle), una creadora de contenido que trabaja como dependienta y ha querido compartir con sus seguidores lo que ocurre entre probadores cuando los clientes no tienen cuidado con las prendas.

En su vídeo, que ya acumula miles de visualizaciones, Palito lanza una advertencia clara: "Por favor, cuando compréis ropa, lavadla antes de usarla”. Aunque parezca una obviedad, recuerda que no todo el mundo lo hace y que puede tener consecuencias desagradables.

La creadora relata situaciones que dejan a muchos con la boca abierta. "En más de una ocasión he visto gente con arena en el culo que se prueba un bikini, un polo o una camiseta, y lo dejan todo lleno de arena y mojado", explica. En la mayoría de los casos, esas prendas no se compran y vuelven a quedar expuestas para otros clientes.

En otro momento del vídeo, cuenta un episodio especialmente llamativo: "Hoy ha venido un hombre totalmente borracho y sudando, oliendo fatal. Se probó un montón de camisetas, las dejó mojadas y con mal olor… y no compró nada".

Su testimonio ha generado una gran respuesta en redes y sirve como recordatorio de lo importante que es lavar la ropa antes de estrenarla y cuidar las prendas, tanto por higiene personal como por respeto hacia los demás.