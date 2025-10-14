Las redes ya se están preparando para un nuevo apagón: estos son los consejos que tienes que seguir

En los últimos días, las redes sociales se han convertido en un espacio de debate y preparación ante la posibilidad de un nuevo apagón eléctrico en España. El temor se reavivó después de que Red Eléctrica registrara variaciones bruscas de tensión, un comportamiento que, según los expertos, podría preceder a un corte de suministro generalizado como el ocurrido el pasado mes de abril.

Los usuarios no han tardado en reaccionar. En X, TikTok e Instagram se multiplican los mensajes con consejos prácticos para afrontar una posible interrupción de la red eléctrica. Entre las recomendaciones más repetidas figura la de disponer de linternas o lámparas de pilas, así como de baterías portátiles para mantener cargados los teléfonos móviles y otros dispositivos básicos.

Otros internautas aconsejan preparar un pequeño kit de emergencia con alimentos no perecederos, agua embotellada y medicamentos esenciales. También recomiendan tener a mano velas, cerillas y una radio de pilas para poder seguir las actualizaciones en caso de fallo prolongado del suministro eléctrico o de la conexión a internet.

Algunos usuarios, recordando la experiencia de meses atrás, sugieren desconectar los electrodomésticos más sensibles, como ordenadores o televisores, para evitar daños por picos de tensión cuando el servicio se restablezca. Otros insisten en la importancia de conservar la calma y de no saturar las líneas de emergencia si se produce un corte generalizado.

En paralelo, abundan los mensajes que buscan restar dramatismo a la situación, recordando que la mayoría de los fallos eléctricos se resuelven en poco tiempo y que mantener una mínima preparación puede ser suficiente para evitar complicaciones. Aun así, el debate refleja un clima de expectación e incertidumbre que ha devuelto a la conversación pública la palabra "apagón", convertida de nuevo en tendencia nacional.