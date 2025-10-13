Una española de origen chino se hace viral al contar lo que vive cada vez que le preguntan por su identidad: "¿Eres española?"

La titkokerAlba Chen ha publicado un clip de 33 segundos en el que satiriza lo que sucede cada vez que alguien le pregunta de dónde es. En el vídeo interpreta ambos roles: quien pregunta y quien responde. En uno de los escenarios afirma: "¿De dónde eres? Soy de España, he nacido aquí". En la réplica, la otra persona responde: "Ah bueno vale, en China, era eso lo que quería preguntar", obligándola a volver a aclarar su identidad.

Cuando afirma tener ascendencia china, a pesar de haber nacido y vivido siempre aquí, recibe comentarios como "qué bien hablas español" o "no tienes acento", lo que la lleva a insistir en que es española de nacimiento. "¿Entonces eres española, no?", le interpelan. Chen concluye el vídeo con una reflexión personal: "Solo sé que no sé nada", alegando que su identidad es reducida por terceros incluso en lo que considera una broma.

Este contenido ha resonado con muchas personas que han experimentado preguntas similares sobre su identidad cultural. En tan solo unos días, el vídeo ha acumulado cientos de miles de visualizaciones, y ha sido compartido por usuarios que se sienten identificados con la presión de justificar su origen frente a los demás.

El caso de Alba Chen refleja una realidad frecuente: las personas con antecedentes inmigrantes o rasgos culturales visibles a menudo enfrentan cuestionamientos sobre su pertenencia nacional, incluso si han nacido y crecido en el país. Su vídeo no solo denuncia una situación cotidiana, sino que revela cómo estas preguntas pueden generar incomodidad o alienación.

Aunque su propuesta es humorística, el mensaje subyacente es claro: la identidad no debe medirse por apariencia ni por expectativas externas. El debate que ha generado en redes evidencia la necesidad de mayor sensibilidad y conciencia frente a lo que implica preguntar por su origen a quienes ya forman parte de una comunidad desde hace años.