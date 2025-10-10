Víctor Sanchego explica por qué estás arruinando tus tostadas: "El jamón ya tiene su propio aceite"

El creador gastronómico se vuelve viral al asegurar que poner aceite de oliva en las tostadas con jamón ibérico "es un error"

El experto en jamón y creador gastronómico Víctor Sanchego ha provocado un encendido debate en redes sociales tras publicar un vídeo en el que afirma que añadir aceite de oliva virgen extra a las tostadas con jamón ibérico no tiene ningún sentido.

En el clip, que ya acumula miles de reproducciones en TikTok e Instagram, Sanchego sostiene que la grasa natural del jamón ya aporta todo el sabor y la untuosidad necesarias, por lo que echarle aceite "solo sirve para tapar el gusto real del ibérico".

"Si estás usando buen jamón, no necesitas aceite. La grasa del propio jamón ya te lo da todo", explica mientras muestra una tostada con pan crujiente y finas lonchas cortadas a cuchillo.

Sus palabras han dividido a los usuarios: por un lado, los puristas del jamón que aplauden su teoría —“el jamón ya trae su propio AOVE incorporado”, comentan algunos—, y por otro, los defensores del chorrito de aceite que aseguran que “una tostada sin ese brillo no es una tostada”.

Sanchego, que suele compartir consejos sobre cómo cortar, conservar y disfrutar del jamón, cerró la polémica con una frase que ya circula por las redes como mantra culinario:

"Si necesitas aceite, igual el problema no está en la tostada, sino en el jamón."