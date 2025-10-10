Conmoción en redes: una streamer coreana es asesinada por un seguidor que le donó 70.000 dólares

Yoon Ji-ah, conocida por crear contenido en TikTok y Twitch, fue encontrada sin vida el 11 de septiembre en una zona remota de Muju, provincia de Jeolla del Norte. La autopsia confirmó que murió por asfixia mediante compresión del cuello, y las primeras investigaciones señalan que el agresor la había atacado poco después de finalizar su transmisión en vivo.

El principal sospechoso, identificado como Choi y conocido como Black Cat en plataformas digitales, habría hecho donaciones por aproximadamente 70.000 dólares a Yoon. Según medios locales, este hombre presuntamente se hizo pasar por CEO de una empresa de tecnología para ganar credibilidad, pero estaba endeudado y había perdido su casa en subasta forzosa.

Durante su investigación, se reveló que Yoon había intentado romper relaciones con Choi por su comportamiento controlador. Imágenes de cámaras de seguridad muestran al sospechoso instantes antes del crimen, rogando que no finalizara el vínculo, y momentos después forzando su ingreso en un vehículo. Luego de su detención, Choi confesó el asesinato, aunque inicialmente lo negó.

La muerte de Yoon ha provocado una fuerte reacción en Corea del Sur y en la comunidad global de creadores. El caso evidencia los riesgos que conlleva la construcción de relaciones parasociales intensas con seguidores, especialmente en plataformas que permiten altos niveles de anonimato y vinculación emocional a través del dinero. Agentes de streaming y organizaciones de seguridad digital han solicitado reglas más estrictas para proteger a los creadores frente al acoso y el fanatismo.