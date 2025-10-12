Este es el bolígrafo viral que utilizan en el Pentágono

¿Cómo es tu bolígrafo favorito? Espera, ¿tienes un bolígrafo favorito siquiera? Lo cierto es que esto no suele ser algo en lo que pensemos mucho salvo si eres alguien que realmente se dedica de forma habitual a escribir a mano. De eso queda cada vez menos y lo común es que usemos los bolis que tengamos a mano. Así que la respuesta más habitual seguramente sea "un boli bic" o "lo que tengan en la oficina". Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos de América no es una oficina cualquiera. Necesitan algo más fuerte, más rápido, más veloz y más mejor. Necesitan El Bolígrafo. Y, en los años 60, se decidieron a crearlo (y ahora se ha hecho viral).

A mitad de aquella década llegaron a la conclusión de que necesitaban un boli estándar en sus filas, algo que les sirviera tanto en lo más profundo de una guerra como en el despacho más aburrido del Pentágono. Una herramienta para todos en el ejército. Así lo diseñaron, en base a un manual de 16 páginas en el que especificaban lo que querían con exactitud.Sin embargo, el primer intento fue un fracaso que produjo millones de unidades defectuosas. Tuvieron que buscar otro socio comercial, que fue Skilcraft. ¿Resultado? El boli de sus sueños se hizo realidad en 1968.

Vale, ¿y qué ofrece? ¿Una pistola escondida? ¿Un mechero? ¿Una cuchilla con veneo? Mucho nos tememos que toca dejar atrás todos los sueños de un bolígrafo espía, dado que las necesidades eran más una cuestión de resistencia y camuflaje. El boli es más pequeño de lo habitual, por lo que cabe en más bolsillos. La tinta se seca rápido y el metal es resistente a la corrosión y a varios climas. El boli en su conjunto es resistente al fuego y al agua, pudiendo escribir sin problema tras haberse sometido a las peores condiciones. Además cuenta con usos no sancionados, como traquetomías, usarlo como un cañón de juguete o medir mapas náuticos. A día de hoy, en un mundo digital, no se producen tantos, aunque se siguen sirviendo 4 millones anuales de este boli tan bien pensado.