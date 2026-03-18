Tini y María Becerra dejan de seguir a Emilia Mernes en Instagram y avivan los rumores de enemistad entre ellas

Las cantantes Tini Stoessel y María Becerra han dejado de seguir en Instagram a Emilia Mernes, un movimiento que no ha pasado desapercibido para sus seguidores y que ha reactivado las especulaciones sobre un posible conflicto entre ellas.

El gesto, detectado por usuarios en las últimas horas, ha sido interpretado como algo más que una simple anécdota. En el contexto actual de la industria musical, donde la interacción en redes forma parte de la imagen pública de los artistas, este tipo de acciones suele leerse como un indicador de relaciones personales o profesionales.

Aunque ninguna de las tres artistas ha hecho declaraciones públicas al respecto, el cambio ha llegado en un momento en el que ya circulaban rumores sobre tensiones previas. Algunos seguidores han vinculado este distanciamiento con comentarios recientes y situaciones que habrían generado malestar entre las partes implicadas.

En particular, el foco se ha puesto en determinados gestos que han sido considerados poco elegantes por parte de algunos fans, lo que habría contribuido a alimentar la narrativa de una posible ruptura. Sin confirmación oficial, el debate se ha trasladado a redes sociales, donde las teorías y posicionamientos de los seguidores han multiplicado la visibilidad del asunto.

El caso ilustra cómo, en el ecosistema digital actual, acciones aparentemente simples —como seguir o dejar de seguir a alguien— pueden adquirir un significado amplificado. En ausencia de comunicados formales, estos movimientos se convierten en pistas que el público interpreta y reconstruye.

Por ahora, la relación entre Tini, María Becerra y Emilia Mernes queda en el terreno de la especulación. Sin embargo, el impacto del gesto evidencia hasta qué punto la narrativa de las redes sociales influye en la percepción pública de las figuras del pop contemporáneo.