Vetusta Morla anuncia gira de regreso sin confirmar que venga acompañada de nueva música
Vetusta Morla regresa este 2026 con Gira de vuelta. Canciones de ida, cuyas fechas y ciudades serán desveladas próximamente. Un anuncio que además ha despertado todos los rumores de que los conciertos llegaran acompañados de nueva música.
Nunca se fueron sólo se estaban tomando un descanso. En medio de falsas despedidas una banda como Vetusta Morla aporta verdad y sensatez a esto de la música. Llevaban muchos años haciendo muchas cosas y era normal que decidieran tomarse un respiro para coger distancia, centrarse en proyectos propios y volver con más fuerza.
Fue hace dos años cuando anunciaron su parón y ahora anuncian su vuelta con una gira que han titulado Gira de vuelta. Canciones de ida. Las fechas y ciudades serán desveladas próximamente y lo que se queda en el ambiente si esta vuelta ira acompañada de nueva música.
"Cada cierto tiempo observamos con mucha curiosidad cómo nuestra música parece empezar de nuevo en un mismo espacio: nuestro local de ensayo. Siguen siendo esos momentos donde la conexión sin datos aparece sin el permiso de nadie. Y de repente, todos sabemos que ahí hay 'algo'", explica el grupo en su nota de prensa en la que incluyen este vídeo.
Aunque de momento no han dado más de talle sobre en qué consistirá su gira o en que tipo de recintos tocaran podría tratarse de un vuelta a sus canciones clásicas. Lo único que sabemos seguro que el próximo martes, 24 de marzo, se activará a las 12 horas una preventa en su espacio para fans, Valientes.
Este anuncio disipa cualquier posible duda suscitada en torno a su continuidad por otro anuncio reciente, el del lanzamiento de un disco en solitario por parte de uno de sus miembros, Guille Galván, del que ya se conoce el sencillo En qué momento dudé de ti.
Tras la salida de su disco Figurantes (2024), se anunció un parón en su actividad "si todo va bien" hasta este 2026. "Hasta entonces, veremos la acción desde otros lugares, empujaremos en otros proyectos, dedicaremos el tiempo a disfrutar y cuidar de nuestra gente, poner más lavadoras, en definitiva, vivir y disfrutar de la vida", explicaban en el comunicado. Ese parón ya ha terminado y todos los fans del grupo están de enhorabuena.
