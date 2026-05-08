Shakira interpretará la canción oficial del Mundial de Fútbol por cuarta vez: Así es la caribeña Dai Dai

Parece que hay cita mundialista sin su voz. Shakira, consagrada ya como la reina indiscutible de los himnos futboleros, volverá a poner ritmo al torneo más importante del planeta. La artista colombiana ha anunciado que su nueva composición, 'Dai Dai', ha sido elegida como la canción oficial del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

"Oe, oe, oe", arranca 'Dai Dai', una pieza que apuesta por un ritmo caribeño vibrante y una letra en inglés centrada en la pertenencia y la unidad global. En el clip, Shakira aparece rodeada de bailarines que visten los colores de selecciones como Colombia, Argentina y Estados Unidos, subrayando el carácter multicultural del torneo.

Vestida con los colores de la canarinha —camiseta amarilla y pantalón azul—, la cantante lidera una coreografía que promete hacerse viral antes incluso del pitido inicial en junio. El avance, de poco más de un minuto, concluye con un mensaje directo para los aficionados de todo el mundo: "We Are Ready" (Estamos listos).

La expectación es máxima para comprobar si 'Dai Dai', que saldrá entera el 14 de mayo, logrará replicar el impacto cultural de sus predecesoras y consolidar, una vez más, el sello de Shakira como el sonido oficial del fútbol moderno.

La escenografía se completa con cuatro balones de los Mundiales de Fútbol de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, más el 'Trionda' de Norteamérica 2026.

El 'Waka Waka' (Esto es África), de Shakira, fue el himno del Mundial de Sudáfrica 2010 y cuatro años más tarde repitió en el de Brasil 2014 con 'La La La', mientras que su éxito 'Hips Don't Lie? fue sensación en 2006, en Alemania.