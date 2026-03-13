El cambio físico de Tini impresiona a sus fans: "No es natural"

La cantante y actriz argentina Tini se ha convertido en tendencia en redes sociales durante las últimas horas tras difundirse varios vídeos que comparan actuaciones suyas de hace algunos años con presentaciones recientes. Las imágenes, compartidas principalmente en plataformas como TikTok y X (Twitter), han abierto un debate entre sus seguidores sobre un supuesto cambio físico.

El foco de la conversación se ha centrado en la apariencia de la cantante en la zona de los glúteos. Algunos usuarios consideran que en sus actuaciones actuales esta parte del cuerpo parece más voluminosa que en el pasado, lo que ha dado lugar a distintas teorías entre los fans.

En los comentarios que acompañan a los vídeos virales pueden leerse interpretaciones muy diferentes. Algunos usuarios creen que el cambio podría deberse a procedimientos estéticos. "No es por maldad, pero es obvio que se inyectó atrás", afirma uno de los comentarios que más se ha difundido en redes. Otros usuarios apuntan a que el crecimiento no parecería natural. "Si fuera natural el crecimiento de glúteos también se da en las piernas. No es natural aumentar solo glúteos y las piernas no", escribe otro.

Sin embargo, también han aparecido muchas voces que cuestionan estas afirmaciones. Algunos seguidores recuerdan que la cantante ya tenía una figura similar en el pasado y que la diferencia puede deberse al contexto de las imágenes comparadas. "Si ves fotos de Tini de hace unos años, estaba igual de culona que ahora. En esos vídeos estaba muy flaquita, pasando por una depresión", señala otro usuario.

Otros comentarios sugieren que la percepción del cambio podría estar relacionada con el vestuario y la puesta en escena actual de la artista. "Cambió el vestuario. Antes usaba ropa y calzado que la hacían ver más delgada, ahora usa otra que le resalta el volumen", apunta otro mensaje que circula en redes.

En medio de la discusión, también han surgido críticas al tipo de debate generado. Algunos seguidores han señalado que la artista recibe comentarios tanto cuando adelgaza como cuando su físico cambia. "Que si es flaca la critican, que si se inyecta o no la critican…", resume otro de los mensajes que se han compartido en las últimas horas.

Por el momento, Tini no se ha pronunciado sobre estas comparaciones virales, que forman parte del intenso escrutinio que suele acompañar a las figuras públicas en redes sociales.