Bad Gyal habla sobre una posible colaboración con Rosalía: "El día que nos tomemos unos tragos nos grabamos una canción en las notas del móvil"

La cantante Bad Gyal se encuentra promocionando su nuevo álbum, Más Cara, un lanzamiento que ha reavivado el interés por una de las colaboraciones más comentadas dentro del pop urbano español: un posible tema junto a Rosalía.

La idea de una canción conjunta entre ambas artistas lleva años circulando entre los seguidores de las dos cantantes. A pesar de compartir generación y haber coincidido en distintos momentos de sus carreras, hasta ahora no han publicado ningún tema juntas, algo que sigue generando curiosidad entre sus fans.

Durante una entrevista reciente concedida en el contexto de la promoción del nuevo disco, Bad Gyal abordó directamente esta cuestión. La cantante explicó que mantiene contacto con Rosalía, aunque esas conversaciones no suelen girar en torno a la música.

"Las dos no nos ponemos ninguna presión cuando hablamos", comentó. Según explicó, las charlas entre ambas suelen tener un tono informal y no están centradas en planificar proyectos musicales concretos. "Hablamos más de ir a cenar o de ir a tomar un café y nunca cuadramos porque, obviamente, yo estoy ocupada y ella todavía más", añadió.

La artista también sugirió que, precisamente por ese enfoque relajado, una colaboración podría surgir de manera espontánea en el futuro. En su opinión, el momento adecuado podría llegar en una situación más casual que en una reunión de estudio formal.

"Yo siento que el día que nos tiremos cuatro horas bebiendo tragos nos vamos hasta a grabar el tema en las notas del teléfono", bromeó durante la entrevista. Las palabras de Bad Gyal no confirman que exista una canción en marcha entre ambas artistas, pero tampoco descartan la posibilidad. Por ahora, la cantante insiste en que no hay presión por materializar ese proyecto y que la relación entre ambas se mantiene en un plano amistoso.

Mientras tanto, la expectativa entre los seguidores continúa. Tanto Bad Gyal como Rosalía han construido trayectorias internacionales dentro del panorama urbano, por lo que una colaboración entre las dos figuras seguiría siendo uno de los encuentros musicales más esperados dentro de la escena pop en español.