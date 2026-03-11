La desgarradora pérdida de Nick Jonas: se despide de su "hermana" Maya Kibbel tras una dura enfermedad

El mundo de los seguidores de los Jonas Brothers se ha despertado con una noticia que ha roto el corazón de Nick Jonas. Maya Kibbel, su amiga de la infancia y a quien el cantante siempre ha llamado públicamente su "hermana", ha fallecido a los 30 años de edad. La noticia ha sido confirmada por su madre, Kiyoko Kibbel, a través de un emotivo comunicado en redes sociales que ha generado una oleada de mensajes de apoyo hacia la familia y hacia el propio Nick.

Maya no era una desconocida para el fandom de los Jonas. Crecieron siendo vecinos y compartieron prácticamente cada etapa de su vida; era habitual verla en el backstage de las giras, en celebraciones navideñas e incluso en momentos clave de la carrera de los hermanos. Para Nick, Maya era ese refugio de normalidad fuera de los focos, una relación que trascendía la amistad para convertirse en un vínculo familiar inquebrantable que el artista siempre intentó proteger y poner en valor.

La causa del fallecimiento ha sido la enfermedad de Wilson, una afección genética rara que provoca la acumulación de cobre en órganos vitales como el hígado y el cerebro. Según relató su madre, Maya luchó con todas sus fuerzas, pero su cuerpo no pudo resistir más el pasado 7 de marzo. "Había sufrido tanto que a menudo lloraba hasta quedarse dormida por el dolor", explicaba su progenitora en un post que Nick no tardó en comentar con un mensaje que resume su dolor: "Mi hermana para siempre. Aquí para ti siempre".

Este golpe llega en un momento de gran exposición para el cantante, quien siempre ha sido muy vocal sobre la importancia de la familia y la salud (recordemos su propia lucha con la diabetes tipo 1). La pérdida de Maya supone el adiós a su compañera de juegos, a la persona que estuvo antes de la fama mundial y que le recordaba sus raíces en Nueva Jersey. Las redes sociales se han llenado de fotos antiguas de ambos, rescatando recuerdos de una infancia compartida que ahora se convierte en el mejor legado de Maya.