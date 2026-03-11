Los participantes de La Velada del Año 6 empiezan a mostrar su preparación: del encuentro de TheGrefg con Aitana a los abdominales de Plex

El anuncio de los combates de La Velada del Año 6, el evento de boxeo entre creadores de contenido organizado por Ibai Llanos, ha marcado el inicio de un nuevo ciclo de contenido para muchos de los participantes. Como suele ocurrir en cada edición, varios de ellos han empezado a publicar vídeos y vlogs en los que muestran cómo vivieron el día de la presentación y cómo afrontan su preparación para el combate.

En estas primeras publicaciones se mezclan escenas del evento de presentación con momentos más informales entre los propios creadores. Uno de los fragmentos más comentados aparece en el vídeo publicado por TheGrefg, en el que se le puede ver coincidiendo brevemente con la cantante Aitana durante la jornada.

El streamer será uno de los protagonistas del evento, ya que se enfrentará en el ring a IlloJuan en uno de los combates estelares de la velada. Su vídeo recoge distintos momentos de la presentación y algunos instantes entre bastidores en los que se cruzó con otros invitados como Lola Índigo, la pareja de Juan.

También ha publicado contenido el creador Plex, que en su vlog comparte un momento con su rival, el youtuber salvadoreño Fernanfloo. En el vídeo, Plex bromea mostrando sus abdominales delante de su contrincante, una escena que rápidamente ha circulado entre los seguidores del evento en redes sociales.

Otros participantes han comenzado igualmente a documentar su experiencia. El creador Viruzz, habitual en el entorno del boxeo entre influencers, también ha publicado imágenes del día de la presentación y de los primeros pasos de su preparación.

Este tipo de contenido se ha convertido en una parte habitual del fenómeno que rodea a La Velada del Año. Durante los meses previos al evento, los participantes suelen compartir entrenamientos, dietas, sesiones de sparring o escenas de su vida cotidiana mientras se preparan para el combate.

A medida que se acerque la fecha del evento —previsto para el 25 de julio en el Estadio de La Cartuja— es probable que estos vídeos aumenten en frecuencia. Para los seguidores de la velada, estas publicaciones se han convertido en una forma de seguir la evolución de los combates mucho antes de que los participantes se suban al ring.