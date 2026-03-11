Sofía Surferss explica por qué rechazó pelear en La Velada del Año 6: "El año que viene diré que sí"

La sexta edición de La Velada del Año, el evento de boxeo entre creadores de contenido organizado por Ibai Llanos, contará con varios enfrentamientos entre streamers e influencers. El cartel completo se presentó hace dos días y confirmó los nombres de quienes subirán al ring el próximo 25 de julio en el Estadio de La Cartuja.

Tras el anuncio oficial, algunos creadores han ido desvelando que también recibieron propuestas para participar, aunque finalmente no formarán parte del evento. Es el caso de la influencer Sofía Surferss, que explicó su situación en un vídeo publicado en TikTok.

En esa publicación, la creadora aseguró que llevaba tiempo interesada en la idea de subirse al ring. "A mí me ofrecieron pegarme este año. Yo desde el año pasado ya quería pegarme", explicó. Según su relato, en la edición anterior no fue seleccionada, pero en esta ocasión sí recibió una propuesta para participar en uno de los combates.

Sin embargo, la influencer decidió no aceptar. Según explicó, varias personas de su entorno le aconsejaron rechazar la oferta por la carga de trabajo que implica preparar un combate de estas características. La preparación para La Velada incluye meses de entrenamiento, cambios en la rutina diaria y un alto nivel de dedicación física.

Surferss señaló además que actualmente está centrada en otros proyectos profesionales. Entre ellos mencionó su Surf Camp, un evento que organiza y que se celebrará en junio. A eso se suma otra iniciativa que, según adelantó, se anunciará próximamente y que también requiere gran parte de su tiempo.

La influencer reconoció que se encuentra en buena forma física y que considera que podría desenvolverse bien en el ring. No obstante, insistió en que la preparación necesaria para el combate le habría impedido atender adecuadamente sus otros compromisos.

Pese a haber rechazado la propuesta este año, Sofía Surferss no cierra la puerta a participar en futuras ediciones. En el mismo vídeo afirmó que estaría dispuesta a aceptar si vuelve a recibir una invitación. "Creo que no era el momento este año", señaló, antes de añadir que estaría preparada para decir que sí si la organización vuelve a llamarla en la próxima edición de La Velada del Año.