Fallece a los 36 la influencer Stephanie Buttermore de manera repentina

La influencer y divulgadora científica Stephanie Buttermoreha fallecido de forma repentina a los 36 años, según confirmaron durante el fin de semana personas cercanas a la creadora de contenido a través de redes sociales. La noticia se difundió rápidamente entre sus seguidores y dentro de la comunidad del fitness, donde su trabajo había alcanzado una gran repercusión durante la última década.

Buttermore se dio a conocer inicialmente en plataformas como YouTube, donde comenzó a publicar vídeos relacionados con el entrenamiento, la nutrición y su propia experiencia personal con el deporte. Con el tiempo, su contenido evolucionó hacia un enfoque más amplio en el que combinaba divulgación científica, reflexiones sobre salud y relatos de su propio proceso físico y emocional.

Antes de dedicarse a la creación de contenido a tiempo completo, la estadounidense desarrolló una carrera académica vinculada a la investigación biomédica. Buttermore era doctora en investigación sobre el cáncer, una formación que influyó en el enfoque con el que trataba temas relacionados con la alimentación, el metabolismo o la salud en sus publicaciones.

Uno de los momentos que más contribuyó a su popularidad fue la serie de vídeos en los que documentó su proceso conocido como All In, un cambio en su relación con la comida y el entrenamiento tras años de dietas muy restrictivas. Aquella decisión generó un intenso debate dentro de la comunidad del fitness, pero también atrajo a miles de personas que se sintieron identificadas con su experiencia.

En redes sociales, Buttermore acumulaba millones de seguidores que seguían tanto sus consejos de entrenamiento como sus reflexiones personales. Su forma de comunicar, que mezclaba datos científicos con un tono cercano, le permitió conectar con una audiencia internacional interesada en el bienestar físico y mental.

Por el momento no se han dado a conocer oficialmente las causas del fallecimiento. Las personas de su entorno han pedido respeto y privacidad para la familia en este momento, mientras numerosos seguidores y otros creadores de contenido han comenzado a compartir mensajes de despedida en distintas plataformas.

La muerte de Stephanie Buttermore ha generado una fuerte reacción en internet, donde muchos recuerdan el impacto que tuvo su trabajo en la conversación sobre nutrición, imagen corporal y salud dentro del mundo del fitness.