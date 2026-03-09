Ibai confirma que La Velada del Año 6 se celebrará de nuevo en La Cartuja de Sevilla el 25 de julio

Ibai Llanos ha confirmado oficialmente la fecha y el lugar en los que se celebrará La Velada del Año 6, una de las citas más seguidas del entretenimiento digital en español. El evento tendrá lugar el próximo 25 de julio y volverá a celebrarse en el Estadio de La Cartuja, en la ciudad de Sevilla.

La confirmación se produjo durante un vídeo difundido en redes sociales en el que el creador de contenido ofreció los primeros detalles de la nueva edición. La elección del estadio no es casual: el recinto ya acogió la quinta edición del evento y su infraestructura permitió albergar a decenas de miles de asistentes, además de una audiencia millonaria a través de internet.

Uno de los motivos que ha llevado a repetir localización tiene que ver con las condiciones del propio estadio. Según explicó el streamer, La Cartuja es actualmente el único gran recinto deportivo en España que permite extender el espectáculo hasta altas horas de la madrugada, algo clave para el formato del evento. En ediciones anteriores, el espectáculo ha llegado a prolongarse hasta cerca de las tres de la mañana debido a la combinación de combates, actuaciones musicales y otros contenidos.

La Velada del Año se ha convertido en uno de los fenómenos más relevantes del streaming en los últimos años. Desde su primera edición, el evento ha mezclado combates de boxeo protagonizados por creadores de contenido con actuaciones musicales y momentos de espectáculo pensados para una audiencia digital masiva.

Aunque el anuncio ha confirmado fecha y lugar, todavía quedan por conocerse otros detalles importantes de la sexta edición. Entre ellos, el cartel completo de combates, los artistas invitados que participarán en las actuaciones musicales y el proceso de venta de entradas para el público que quiera asistir al estadio.

El evento ha batido récords de audiencia en sus últimas ediciones en plataformas de streaming, consolidándose como uno de los mayores espectáculos de entretenimiento digital en habla hispana.

Con el anuncio de la fecha y la confirmación del regreso a Sevilla, la organización pone en marcha la cuenta atrás para una nueva edición que volverá a reunir a miles de espectadores en el estadio y a millones de seguidores conectados desde distintos países.