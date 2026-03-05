La odisea del nuevo DNI de Clerss se vuelve viral: "Pensaba que era un reconocimiento facial y me estaban haciendo la foto"

Las fotografías de documentos oficiales rara vez salen favorecedoras, pero en ocasiones la experiencia supera cualquier expectativa. Eso es lo que ha contado la creadora de contenido Clerss en un vídeo que se ha difundido ampliamente en TikTok y otras redes sociales durante las últimas horas.

En la grabación, la influencer explica que decidió renovar su documento de identidad con la esperanza de mejorar la fotografía que llevaba utilizando desde hacía cuatro años. Según relata, la imagen anterior había sido objeto de bromas constantes entre sus conocidos. "Parecía que estaba en busca y captura", comenta en el vídeo, recordando cómo amigos y seguidores se reían de aquella foto.

Con la intención de evitar repetir la experiencia, decidió acudir antes a un estudio para hacerse fotos de carnet profesionales. Su idea era llevarlas directamente a la cita para el nuevo documento y asegurarse así un resultado más digno.

Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando llegó a la oficina para tramitar el documento. "Llego con mis fotos y me dicen: siéntate aquí y mira", explica. En ese momento pensó que el sistema estaba realizando algún tipo de reconocimiento facial previo al trámite.

La realidad fue distinta. Mientras permanecía sentada frente a la cámara, sin prepararse ni adoptar una expresión concreta, la fotografía oficial ya estaba siendo tomada. "Yo pensaba que me estaban haciendo un reconocimiento facial. Pero no, me estaban haciendo la foto. No estaba ni sonriendo", cuenta entre risas.

El resultado final, según muestra en el vídeo, no mejora precisamente la imagen anterior. De hecho, muchos usuarios han señalado que incluso resulta menos favorecedora. La propia creadora lo resume con humor: "Ahora cada vez que vaya a algún sitio y me pidan el DNI me van a decir que no soy yo".

El clip ha acumulado cientos de miles de visualizaciones y miles de comentarios de personas que aseguran haber vivido experiencias similares con las fotos oficiales. Entre bromas, la propia Clerss ya ha fijado una fecha para su próximo intento: "En 2031 lo volveré a intentar".