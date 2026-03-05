TheGrefg puntúa los combates de La Velada del Año 6 y asegura que será "la mejor edición de todas"

TheGrefg ha protagonizado una de las últimas piezas promocionales relacionadas con La Velada del Año 6. En un vídeo compartido por Ibai Llanos en TikTok, el creador murciano aparece reaccionando por primera vez a los combates de la nueva edición del evento.

Durante el vídeo, TheGrefg va descubriendo cada enfrentamiento y otorgando una valoración numérica. El primer combate recibió un 7 sobre 10. El streamer reconoció no conocer todos los detalles del enfrentamiento, pero consideró que el duelo tiene potencial: "No sé todo el lore, pero puede ser muy potente", comentó.

En el segundo combate su reacción fue más contenida. Admitió no conocer a uno de los participantes y por ello redujo la puntuación a un 5 sobre 10. La sorpresa llegó con el tercer enfrentamiento, que aseguró no esperar y al que terminó otorgando un 7 sobre 10.

El cuarto combate fue uno de los que más entusiasmo le generó. "Físicamente va a ser una bomba", señaló antes de calificarlo con un 10 sobre 10. El quinto emparejamiento también recibió elogios, esta vez dirigidos directamente al organizador: "Bien planteado, eres un genio", dijo a Ibai antes de puntuarlo con un 9 sobre 10.

Los dos siguientes combates mantuvieron el nivel de expectativa para el streamer. Al sexto le concedió también un 9 sobre 10, mientras que el séptimo provocó una de las reacciones más efusivas del vídeo. TheGrefg lo calificó como "orgásmico" y elevó la puntuación hasta un 11 sobre 10.

En la parte final del cartel, el octavo combate recibió un 9,5 sobre 10 y el noveno un 8,5. El décimo enfrentamiento, en cambio, cerró la lista con una valoración más moderada: un 6 sobre 10, ya que aseguró que el anuncio le había "dejado roto".

Tras revisar el conjunto del cartel, el streamer concluyó con una valoración global entusiasta. "No solo os diré que es la mejor Velada de todas, sino que Ibai me ha sorprendido al meter tanta locura en un evento", afirmó, antes de bromear con que, después de este cartel, su organizador "se jubila". El próximo 9 de marzo podremos conocer por fin a los protagonistas de estos combates.