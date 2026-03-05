Marina Barrial explota y responde a los comentarios sobre su físico: "Es urgente que dejéis de ser tan pesados"

La creadora de contenido Marina Barrial ha respondido públicamente a los comentarios que desde hace tiempo recibe sobre su físico en redes sociales. La reacción llegó después de que un usuario publicara en TikTok un mensaje en el que afirmaba: "Marina con el físico de una niña de 12 años". una frase que terminó provocando la respuesta de la influencer.

Tras ver el comentario, Barrial decidió pronunciarse a través de sus stories de Instagram. En un texto publicado en la red social explicó que este tipo de mensajes no son algo nuevo para ella, pero que en los últimos tiempos se han vuelto más frecuentes. "Siempre he recibido comentarios de este tipo, pero recientemente, muchos más", escribió al comienzo de su reflexión.

La influencer evitó entrar en descalificaciones directas hacia quienes escriben ese tipo de mensajes, aunque dejó claro su malestar. "No voy a decir lo que realmente pienso porque si no, me regaña mi mami", añadió en tono irónico antes de dirigirse directamente a quienes comentan sobre el cuerpo de otras personas en internet.

En su mensaje, Barrial pidió que se deje de opinar sobre el físico de personas a las que no se conoce. "Por favor, es urgente que dejéis de ser tan pesados comentando sobre el cuerpo de personas que no conocéis de absolutamente nada", señaló. También subrayó que quienes escriben estos mensajes son conscientes del daño que pueden causar y que, además, desconocen la situación personal de quien los recibe.

La creadora reconoció que no pretende controlar los comentarios que circulan en redes sociales, pero quiso insistir en el impacto que pueden tener. "El comentario que escribes en un segundo puede quedarse mucho tiempo en la cabeza de quien los recibe", explicó en su texto.

Barrial concluyó su publicación con un mensaje dirigido a quienes atraviesan momentos difíciles. "Solo espero y deseo que, si alguien que está pasando un momento complicado lee esto, recuerde que no está solo", escribió.

Su respuesta ha sido ampliamente compartida por seguidores y otros usuarios, que han aplaudido el tono del mensaje y su defensa frente a los comentarios sobre el aspecto físico que con frecuencia circulan en redes sociales.