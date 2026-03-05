xQc desata el debate al afirmar que GTA 6 podría costar hasta 800 dólares

El creador de contenido xQc ha vuelto a generar debate dentro de la comunidad de los videojuegos tras pronunciarse sobre el posible valor del esperado Grand Theft Auto VI. Durante una de sus retransmisiones en directo, el streamer reflexionó sobre el precio habitual de los videojuegos y aseguró que el próximo título de la saga podría justificar un coste mucho mayor del que pagan hoy los jugadores.

Las declaraciones surgieron mientras hablaba del modelo de precios actual en la industria. Según explicó, muchos lanzamientos se venden por entre 60 y 80 dólares, una cifra que considera baja si se compara con la cantidad de contenido que algunos juegos ofrecen. En ese contexto, mencionó el próximo título de Rockstar Games como ejemplo.

"Es un producto de 800 dólares", afirmó durante la retransmisión. A continuación desarrolló su argumento: "Hoy en día pagas 60 u 80 dólares y no recibes absolutamente nada. Este juego va a tener mil horas de contenido, un producto de altísima calidad por 100 dólares. Eso supera a cualquier otro juego por un margen de al menos 20 veces".

El streamer no afirmó que el juego vaya a venderse realmente por esa cifra, sino que utilizó ese número para ilustrar lo que, en su opinión, sería su valor real si se comparara con el tiempo de juego que podría ofrecer. Aun así, la frase se difundió rápidamente en redes sociales, donde muchos usuarios interpretaron la declaración como una defensa de precios mucho más altos en los grandes lanzamientos.

La discusión se produce en un momento en el que la industria del videojuego debate precisamente sobre el aumento de precios en los títulos de gran presupuesto. En los últimos años, algunos lanzamientos han pasado de los tradicionales 60 dólares a los 70 o incluso 80 en determinadas ediciones, una subida que ya ha generado críticas entre los jugadores.

Por ahora, Grand Theft Auto VI sigue sin un precio confirmado. Sin embargo, el simple comentario de xQc ha sido suficiente para abrir una conversación más amplia sobre cuánto debería costar realmente un videojuego de gran escala en la actualidad.