TheGrefg se convierte en el nuevo retador de Plex con un vídeo en el que parodia a AlphaSniper

Plex puso en marcha hace unas semanas un desafío que rápidamente empezó a circular por redes sociales. El youtuber anunció que cualquiera podría retarle a una carrera en circuito, una propuesta que abrió la puerta a que otros creadores se sumaran públicamente al desafío.

El primero en recoger el guante fue AlphaSniper97, quien publicó un vídeo que terminó haciéndose muy viral. Su intervención fue muy comentada por el tono solemne con el que planteó el reto, algo que acabó convirtiendo algunos fragmentos del vídeo en material recurrente para memes en redes sociales. Plex, por su parte, aceptó competir.

Días después ha aparecido un nuevo aspirante. El streamer murciano TheGrefg ha publicado en sus redes sociales un vídeo en el que se suma al desafío, aunque lo hace utilizando un tono claramente irónico y parodiando el estilo del primer retador.

En el clip, TheGrefg comienza felicitando a Plex por su reciente adquisición. "Plex, compañero, enhorabuena por tu nuevo Porsche GT3 RS. Así que, en primer lugar, felicidades por la bestia que te has comprado, la máquina definitiva para circuito", dice al inicio del mensaje.

A continuación, el streamer hace referencia al propio desafío lanzado por el youtuber y a la avalancha de mensajes que, según sugiere, habrá recibido desde entonces. "Has abierto la puerta a que todo el mundo te desafíe a una carrera. Te aseguro que ambos sabemos que en los últimos meses todo el mundo te ha escrito", comenta en el vídeo.

El momento más llamativo llega cuando plantea su propuesta concreta. En tono desafiante, TheGrefg sugiere un enfrentamiento desigual entre vehículos: el Porsche 911 GT3 RS de Plex frente a un monoplaza de competición. "¿Qué te parece si enfrentamos tu Porsche GT3 RS contra mi Fórmula 2 de Red Bull?", plantea antes de lanzar el reto de forma directa.

El streamer concluye su intervención apelando al espectáculo que podría generar el enfrentamiento. "Te desafío públicamente, Plex. Hagamos lo que la gente quiere ver. ¿Aceptas mi reto?", termina diciendo.

Por el momento, Plex no ha respondido públicamente a la propuesta, pero el vídeo de TheGrefg ya circula ampliamente entre los seguidores de ambos creadores, que especulan con la posibilidad de que el desafío acabe convirtiéndose en un nuevo contenido viral.