Xokas y Zeling, más enamorados que nunca en su viaje a Japón

Xokas ha compartido en su canal de YouTube el primer vídeo de su estancia en Japón, un vlog grabado en la ciudad de Osaka que inaugura lo que será una serie de vídeos dedicados a su viaje junto a la streamer Zeling.

La grabación comienza en el apartamento que ambos utilizarán como alojamiento durante los próximos días. En los primeros minutos del vídeo, Xokas muestra con detalle el interior del piso, comenta algunas particularidades del espacio y explica cómo será su rutina durante la estancia en la ciudad japonesa. El tono del vlog es relajado y se centra en documentar la experiencia cotidiana del viaje.

Después de esa introducción, la pareja sale a recorrer las calles de Osaka. A lo largo del vídeo visitan distintos supermercados, tiendas y locales de comida, deteniéndose especialmente en todas aquellas cosas que siempre nos llaman la atención del país asiático, tan diferente al nuestro. En varias ocasiones comentan la variedad de cosas que les despiertan algunos ingredientes.

La gastronomía ocupa gran parte del contenido del vlog. Durante el recorrido prueban distintos platos típicos de la cocina japonesa y muestran tanto la comida callejera como restaurantes donde se detienen a comer y cenar. Entre bromas y comentarios espontáneos, ambos reaccionan a los sabores y explican qué les parece cada plato.

El vídeo también ha generado conversación entre los seguidores de ambos creadores. Muchos usuarios han destacado el tono cercano de la grabación y la complicidad que muestran durante el viaje. En los comentarios del vídeo, varios fans subrayan que la pareja parece especialmente relajada y que su comportamiento contrasta con la imagen que suelen proyectar durante los directos.

Precisamente esa diferencia ha sido uno de los aspectos más comentados por la comunidad. Algunos seguidores apuntan que el formato de vlog permite ver una faceta más tranquila de ambos, lejos del ritmo intenso y del tono más exaltado que suele caracterizar las retransmisiones en directo.

El vídeo, publicado esta semana, es solo el primero de una serie que documentará el viaje. Según ha adelantado el propio Xokas, en los próximos días seguirá subiendo nuevos episodios mostrando otros lugares de Osaka y distintas experiencias durante su estancia en Japón.