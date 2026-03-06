Britney Spears, detenida en California por conducir bajo los efectos del alcohol

La cantante Britney Spears fue arrestada la noche del miércoles 4 de marzo en el condado de Ventura, en California, bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol, una infracción conocida en Estados Unidos como DUI (Driving Under the Influence).

Según los registros policiales, los agentes de la Patrulla de Carreteras de California interceptaron el vehículo de la artista alrededor de las 21:30 horas tras observar irregularidades en su conducción. Testigos habían alertado previamente a las autoridades al ver un coche desplazándose de forma errática y cambiando de carril repetidamente en la carretera.

Tras ser detenida, Spears fue trasladada a dependencias del sheriff del condado de Ventura, donde quedó oficialmente registrada durante la madrugada. Posteriormente fue llevada a un hospital cercano para someterse a una prueba de sangre con la que determinar su nivel de alcohol en el organismo, un procedimiento habitual en este tipo de casos.

La intérprete, de 44 años, fue liberada a primera hora de la mañana del jueves bajo el procedimiento conocido como "citación y liberación", que permite abandonar la custodia policial con el compromiso de comparecer posteriormente ante la justicia. La artista deberá presentarse ante un tribunal el próximo 4 de mayo, fecha en la que se evaluarán los posibles cargos y sanciones derivados del incidente.

El representante de la cantante, Cade Hudson, emitió un comunicado en el que calificó lo sucedido como un episodio "inexcusable" y aseguró que la artista cooperará con las autoridades. En el mismo mensaje expresó su deseo de que el suceso sirva como "un primer paso hacia un cambio necesario" en la vida personal de Spears.

La noticia ha vuelto a situar a la llamada "princesa del pop" en el foco mediático, después de varios años marcados por episodios personales complejos y por el final de la tutela legal que durante trece años controló distintos aspectos de su vida. Más recientemente, la artista también protagonizó titulares tras vender su catálogo musical por una cifra cercana a los 200 millones de dólares.

Por el momento, ni la policía ni el entorno de la cantante han ofrecido más detalles sobre el caso mientras continúa el proceso judicial.