Bad Gyal regresa con Más cara, un cóctel de dancehall, reguetón y ritmos latinos

Bad Gyal ha lanzado Más cara, su segundo álbum de estudio, un proyecto ambicioso con 19 canciones en el que la artista catalana conecta las influencias musicales de su adolescencia con su momento actual como estrella internacional del pop urbano. La propia cantante lo ha definido como "un regalo" para su yo adolescente, esa Alba Farelo que escuchaba reguetón en Barcelona soñando con un mundo que entonces parecía lejano.

La artista presentó el disco desde Miami durante una transmisión en directo en TikTok, donde confesó sentirse "nerviosa y emocionada" ante la reacción del público. "La Alba de 12 a 16 años no podría creer esto", explicó sobre un proyecto que se ha grabado entre Miami, Medellín, Puerto Rico y España y que ha implicado varios campamentos de composición con productores y colaboradores del universo urbano.

El resultado es un álbum ecléctico y profundamente bailable que mezcla reguetón, R&B, dancehall, merengue house, shatta jamaicano, guaracha o kompa haitiano. Un mapa sonoro que refleja la identidad musical de Bad Gyal y que, según ella misma explica, buscaba capturar algo muy concreto: "un álbum cálido que se creara en el momento".

Entre los momentos destacados del disco aparecen canciones como "Un coro y ya :)", "La iniciativa" o el propio "Más cara", además de temas como "Noticia de ayer", que la artista define como uno de los más divertidos de crear. El proyecto también cuenta con un amplio abanico de colaboradores del universo urbano, entre ellos Chencho Corleone, Ozuna, J Álvarez, 8Belial, De La Rose, Jadiel, Jenny "La Sexy Voz", Maureen o Víctor Mendivil.

La producción ejecutiva ha corrido a cargo del dominicano Cromo X, que ha coordinado el trabajo de una nueva generación de productores como Botlok, Jorge Milliano, Mazzarri o Wicked Outside, junto a nombres clave del género como Luny Tunes, Nely el Arma Secreta, Sky Rompiendo u Ovy On The Drums.

Bad Gyal asegura que este disco refleja como nunca su control creativo. "Es un álbum que he hecho con los mejores recursos que he tenido hasta ahora", explica la cantante, que ha participado en la composición de todas las canciones y ha liderado las sesiones de estudio para definir el sonido final del proyecto.

Ese control también se refleja en el discurso que atraviesa el álbum. A lo largo de sus canciones, la artista reivindica el espacio de las mujeres en un género históricamente dominado por hombres, combinando sensualidad, confianza y autoexpresión desde una perspectiva propia.

El lanzamiento llega además en un momento especialmente dulce para la artista. Tras años escuchando críticas que cuestionaban su propuesta —"vengo de ser la rechazada de serie", reconoce con ironía— Bad Gyal ha logrado consolidarse como una de las figuras más influyentes del pop urbano europeo, especialmente después del éxito de La Joia (2024).

Pese a todo, la catalana reconoce que todavía tiene que enfrentarse a prejuicios por su imagen. "Hay gente que me sigue teniendo estancada en el cliché de la rubia que parece estúpida. Pero no soy tonta, creo que soy bastante inteligente", afirma.

En Más cara, Bad Gyal también ha querido mantenerse fiel a su identidad musical. Mientras artistas como Bad Bunny o Karol G han explorado en sus últimos discos sonidos más ligados al folclore de sus países, ella ha preferido profundizar en los ritmos caribeños que han marcado su carrera.

"Me dijeron que quizá debía hacer algo más español, pero no conecto con eso como lenguaje musical. Se sentiría muy forzado", explica la cantante, que reconoce su admiración por artistas como Diego El Cigala o Canelita, aunque su universo creativo esté más ligado al dancehall y al reguetón.

El lanzamiento del álbum llega acompañado del videoclip de "Un coro y ya :)", dirigido por Daniel Sannwald y rodado en Barcelona, y marca el inicio de una nueva etapa que Bad Gyal llevará también al directo. En apenas unas semanas arrancará una gira por España que comenzará el 20 de marzo en el Palau Sant Jordi de Barcelona, con varias fechas ya agotadas, antes de pasar por Madrid, Valencia, Sevilla, Bilbao o A Coruña.

Con "Más cara", Bad Gyal firma su proyecto más ambicioso hasta la fecha y confirma que aquella adolescente que escuchaba reguetón en su habitación en Barcelona ha terminado convirtiéndose en una de las artistas más influyentes del pop urbano europeo.