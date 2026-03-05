Dua Lipa sorprende a todo el mundo al confesar que tiene astróloga en lugar de terapeuta

La relación entre celebridades y astrología no es nueva, pero las últimas declaraciones de Dua Lipa han reavivado el debate sobre el lugar que ocupan estas prácticas en la vida cotidiana de los famosos. Durante una entrevista reciente, la artista fue preguntada por la influencia que los signos del zodiaco y las cartas astrales tienen en su forma de tomar decisiones.

La respuesta fue breve, pero suficiente para captar la atención de internet. "No tengo terapeuta, tengo astróloga", afirmó la cantante, dejando entrever que recurre a este tipo de consultas para orientarse en distintos aspectos de su vida.

El comentario se difundió rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron con sorpresa, humor o crítica. Algunas de las respuestas más compartidas mezclaban ironía con admiración hacia la artista. Un usuario escribió: "Si yo tuviera su cara, su cuerpo, su dinero, sus vacaciones, su prometido atractivo y su voz, tampoco necesitaría un terapeuta". Otro comentario señalaba: "Me encanta Dua, pero esto es un poco vergonzoso". Entre los mensajes también aparecieron reacciones más ligeras, como la de quienes pedían directamente la referencia de la especialista: "Necesito el contacto de su astróloga".

Aunque la cantante no desarrolló demasiado su respuesta ni explicó hasta qué punto sigue los consejos de su consultora astrológica, la frase se ha interpretado como una muestra más de la creciente popularidad de estas prácticas entre figuras públicas. En los últimos años, la astrología ha experimentado un nuevo auge en redes sociales, donde abundan cuentas dedicadas a interpretar cartas natales o a ofrecer predicciones basadas en el movimiento de los planetas.

El comentario de Dua Lipa también ha abierto una conversación paralela sobre la normalización de la salud mental en el ámbito público. Mientras algunos seguidores se tomaron la frase como una broma o una excentricidad propia del mundo del espectáculo, otros recordaron la importancia de la terapia profesional para abordar problemas psicológicos.

Sea como sea, una frase aparentemente casual ha vuelto a situar a la cantante en el centro de la conversación, demostrando que cualquier detalle de la vida personal de una estrella global puede convertirse en tendencia en cuestión de horas.