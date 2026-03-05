Indignación en redes tras el avance de la canción francesa para Eurovisión por su parecido con Berghain de Rosalía

La delegación francesa encargada de preparar su participación en el festival de Eurovision Song Contest publicó recientemente en redes sociales un breve avance de la canción con la que competirá en la próxima edición del certamen. El fragmento compartido apenas dura unos segundos, pero ha sido suficiente para desencadenar una fuerte reacción entre seguidores del concurso y aficionados a la música pop.

En el vídeo puede escucharse una base de violines muy enérgicos que introduce la composición. La pieza todavía no se ha presentado de forma completa, pero ese pequeño fragmento bastó para que numerosos usuarios señalaran un parecido notable con Berghain, uno de los temas de Rosalía incluido en su último álbum, LUX, publicado a finales del año pasado.

El tema Berghain, que fue el primero sencillo del disco, destacó precisamente por una introducción marcada por cuerdas intensas y un tono dramático que abría paso a una producción lírica, casi operística, posterior. Para muchos seguidores, la atmósfera del adelanto francés resulta demasiado similar tanto en la melodía como en la intensidad de los violines.

Las comparaciones no tardaron en multiplicarse en redes sociales. Algunos usuarios calificaron el parecido como evidente. "Es literalmente Berghain", escribió uno de los comentarios más compartidos. Otros mensajes criticaban la supuesta falta de originalidad: "Qué descarado" o "qué poca inventiva, ojalá no les vote nadie" señalaban varios usuarios en las respuestas a la publicación.

Por el momento, la delegación francesa no ha respondido a las críticas ni ha ofrecido más detalles sobre la canción completa. Tampoco se ha confirmado cuándo se publicará el tema íntegro, algo que podría aclarar si el parecido señalado por los usuarios se mantiene en el resto de la composición o si se limita únicamente a la breve introducción difundida.

Mientras tanto, el fragmento continúa circulando ampliamente en redes sociales, donde el debate sobre la originalidad de la propuesta francesa se ha convertido en uno de los temas más comentados entre los seguidores del festival.