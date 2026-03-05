Harry Styles rompe su silencio sobre la muerte de Liam Payne: "Es muy difícil perder a un amigo"

Harry Styles ha concedido una de sus entrevistas más personales a Zane Lowe en Apple Music y, más allá de hablar de su descanso musical o de su nuevo álbum, ha afrontado uno de los temas más delicados de su vida reciente: la muerte de Liam Payne.

El exintegrante de One Direction ha reconocido que le cuesta incluso poner palabras a lo que ha supuesto la pérdida de su compañero y amigo. "Con total honestidad, incluso hablar de esto me cuesta un poco", admite.

Styles explica que, tras el fallecimiento de Payne, atravesó un periodo en el que le resultó complicado gestionar no solo su propio duelo, sino también la exposición pública del mismo. "Hubo un periodo después de que él falleció en el que me resultó muy difícil reconocer lo extraño que es que otras personas, de alguna manera, sientan que poseen una parte de tu duelo", confiesa.

El cantante deja claro que sus sentimientos son profundamente personales: "Yo tengo sentimientos muy profundos por la muerte de mi amigo". Sin embargo, señala la presión implícita de expresar ese dolor públicamente: "De repente ser consciente de que quizás exista un deseo de que lo expreses públicamente, como si no hacerlo significara que no estás sintiendo lo que sientes… es algo complicado".

"Era una persona increíblemente especial"

Styles no esquiva la emoción al recordar a Payne. "Es muy difícil perder a un amigo. Es difícil perder a cualquier amigo, pero es especialmente duro perder a alguien que era tan parecido a ti en tantos aspectos", afirma.

Sobre cómo era Liam en la intimidad, su recuerdo es rotundo: "Yo vi a una persona con el corazón más noble, que solo quería ser excelente". Y añade: "Era una persona increíblemente especial, y es profundamente triste".

La pérdida le obligó a replantearse muchas cosas. "Fue un momento muy importante para mí, para detenerme y preguntarme: '¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Cómo quiero vivirla?'", explica. Para él, la mejor manera de honrar a quienes ya no están es clara: "Creo que la mejor manera de honrar a los amigos que fallecen es vivir tu vida plenamente".

Un punto de inflexión personal y profesional

En la conversación también reflexiona sobre la vulnerabilidad y lo que significa ser artista. Styles defiende que el verdadero acto de valentía no es escribir una canción íntima y guardarla en un disco duro, sino permitir que los demás vean tu lado más humano.

"Creo que lo que convierte a alguien en artista es permitir que los demás lo vean siendo una persona común. No se trata de ser una especie de figura mística", señala.

En medio de este proceso personal, Styles está a punto de lanzar Kiss All The Time. Disco, Occasionally, su cuarto álbum de estudio y el primero en casi cuatro años. El proyecto —con canciones como Aperture, American Girls o Carla’s Song, todas nacidas desde una honestidad cruda y experiencias reales— se presenta como un regreso más introspectivo y maduro tras su pausa.

Lejos de buscar únicamente éxito comercial, para Styles este disco es un reflejo de todo lo que ha vivido, incluido el duelo por Payne, el tiempo lejos de los escenarios y las nuevas perspectivas sobre la amistad, el amor y el equilibrio entre vida y arte. Kiss All The Time. Disco, Occasionally no habla solo de baile y diversión —como su título podría sugerir— sino de cómo seguir adelante cuando lo extraordinario y lo ordinario se entrelazan en la vida de un artista.