Bad Gyal cuestiona la obligación de consumir para ocupar el espacio público: "Debería ser ilegal"

La cantante Bad Gyal abordó en una de sus últimas entrevistas una cuestión que trasciende lo musical: el acceso al espacio público. Durante la conversación, expresó su rechazo a lo que considera una presión implícita para consumir como condición para permanecer en determinados entornos urbanos.

"No me obligues a consumir. Estaré en la calle cuando a mí me dé la puta gana", afirmó. En su intervención, defendió la posibilidad de ocupar terrazas o zonas soleadas sin necesidad de realizar una compra constante. "Si quiero llevarme un tupper, si quiero llevar mi café roñoso en una botella de plástico… lo haré", añadió, subrayando su postura en favor de una relación más libre con la ciudad.

La artista fue más allá al cuestionar el modelo que vincula presencia y gasto. "Esta cosa de consumir para estar en la calle y para que te dé el sol en la cara debería de ser ilegal. Es una violación de nuestros derechos como personas que habitamos el planeta", sostuvo.

Las declaraciones han circulado ampliamente en plataformas digitales, donde numerosos usuarios han aplaudido su planteamiento. Parte de las reacciones destacan que el acceso al espacio público debería garantizarse sin condiciones económicas, mientras otros matizan que la ocupación de terrazas privadas implica normas distintas a las de parques o plazas.

El debate conecta con discusiones más amplias sobre la privatización progresiva de espacios urbanos y el papel de la hostelería en la configuración de la vida en la calle. En ciudades con alta densidad y fuerte actividad turística, la frontera entre espacio público y consumo se vuelve difusa.

Bad Gyal no planteó propuestas concretas, pero sí lanzó una reflexión que ha resonado entre sus seguidores. Su intervención reabre una conversación sobre derechos urbanos y sobre el equilibrio entre actividad económica y uso ciudadano de la calle.