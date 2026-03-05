Selena Gomez y Benny Blanco se sinceran sobre el trastorno bipolar de la cantante

Selena Gomez ha vuelto a demostrar por qué es una de las voces más honestas de su generación en lo que a salud mental se refiere. En una charla sin filtros en el podcast Friends Keep Secrets, la artista de 33 años se ha sincerado junto a su marido, Benny Blanco, sobre lo complicado que fue el camino hasta ponerle nombre a lo que le pasaba. "Sabía que algo andaba mal, pero creo que me diagnosticaron mal", confiesa Selena, recordando la frustración de pasar por infinitos terapeutas que no daban con la tecla. Para ella, el proceso de encontrar a la persona adecuada y el tratamiento correcto fue una carrera de obstáculos que la llevó por cuatro centros de rehabilitación diferentes, pero tiene claro que la clave fue no rendirse: "Es muy difícil hablar de estas cosas, pero no puedes tirar la toalla así como así".

Esa perseverancia es la que hoy le permite vivir con una "libertad" que antes le parecía imposible, aunque el camino no sea perfecto. Su marido, el productor Benny Blanco, aportaba la visión más íntima de su día a día al explicar que Selena todavía atraviesa episodios de manía que a veces ni siquiera detecta en el momento. Es una situación delicada en la que él intenta ser un apoyo hiperconsciente, mientras ella aprende a identificar esas señales cada vez más rápido. "No me avergüenzo en absoluto", sentencia la cantante de Calm Down, dejando claro que tener a alguien al lado que entienda la situación y la acompañe en el camino es lo que marca la diferencia.

Al final, entender su trastorno bipolar ha sido el espejo en el que Selena ha podido mirar su pasado con compasión. "Por eso manejé las cosas como las manejé; por eso otros lo superaban rápido y yo no", reflexiona sobre una etapa de su vida que define como "inconsistente y una locura" marcada por el miedo y la pasión. Hoy, lejos de la hipocresía de quienes estigmatizan la terapia, Selena Gomez abraza su realidad sin sombras, entendiendo por fin que su forma de actuar no era un fallo, sino parte de una batalla que hoy, por fin, sabe cómo pelear.