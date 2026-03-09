Willyrex se plantea la posibilidad de abandonar Andorra: "Quiero tener las maletas hechas para irme"

El creador de contenido Willyrex ha reflexionado públicamente sobre su situación en Andorra, país en el que reside desde hace varios años. Sus declaraciones se produjeron durante una reciente entrevista, donde habló de su experiencia viviendo allí y de cómo ve su futuro a medio y largo plazo.

Durante la conversación, el youtuber explicó que actualmente se plantea vender una de las propiedades que posee en el país. Según relató, la decisión forma parte de una idea más amplia: mantener la posibilidad de cambiar de lugar de residencia en cualquier momento si las circunstancias lo requieren.

"Quiero vender otro piso que tengo en Andorra y tener las maletas hechas para irme", afirmó durante el podcast. A continuación matizó que no se trata de una decisión inmediata ni de un plan cerrado, sino de una posibilidad que prefiere mantener abierta. "Igual pasa mañana o dentro de quince años", añadió.

Willyrex también quiso dejar claro que su experiencia en el país ha sido positiva. El creador recordó que lleva aproximadamente ocho años viviendo allí y destacó varios aspectos que valora de su vida en Andorra. "A mí me encantaría quedarme aquí, llevo aquí ocho años y me parece un sitio increíble", explicó durante la entrevista.

Sin embargo, también señaló que su percepción sobre la relación entre ciudadanos y gobiernos ha cambiado con el tiempo. En ese contexto, expresó cierta sensación de desencanto con la situación actual. "Pero siento que hemos perdido mucho. Para mí un gobierno, un país, tiene que saber cuidarte", comentó.

En la parte final de su reflexión, el youtuber planteó una idea más general sobre el papel de los ciudadanos frente a las instituciones. "Creo que hemos pasado a estar del otro lado y parece que nosotros debemos algo a nuestros gobiernos y tenemos que darles las gracias", afirmó.

Las declaraciones del creador han generado conversación entre seguidores y usuarios en redes sociales, especialmente teniendo en cuenta que Andorra se ha convertido en los últimos años en uno de los destinos elegidos por varios creadores de contenido españoles para establecer su residencia.