Polémica en La Velada del Año 6: Marta Díaz menciona a Mujerdebuenapasta y desata el drama en la presentación

Ibai Llanos presentó esta semana los combates de La Velada del Año 6, el evento de boxeo entre creadores de contenido que se celebrará el 25 de julio en el Estadio de La Cartuja. Entre los enfrentamientos anunciados figura el de la influencer Marta Díaz contra la creadora de contenido Tatiana Kaer, un combate que sorprendió a parte de la audiencia.

Durante el directo de presentación, Marta Díaz explicó que ese enfrentamiento no era el plan inicial. Según relató, su rival prevista en un primer momento era la tiktoker Mujerdebuenapasta, una creadora muy popular en TikTok. Sin embargo, ese combate terminó cancelándose pocos días antes del anuncio oficial.

La influencer se dirigió entonces a su nueva rival con un comentario que rápidamente generó reacción entre los espectadores. "Te pido de corazón que nos lo tomemos en serio, que demos un buen show y que no suceda como con tu amiga Mujerdebuenapasta, que a tres días de la presentación se cayó del combate y nos cambió todos los planes", dijo.

En el mismo mensaje, Marta Díaz quiso matizar su postura asegurando que siente respeto por la tiktoker. "Yo a Mujerdebuenapasta la tengo mucho respeto y me parece admirable lo que hace, porque la cantidad de gente que mueve esta mujer cada día es espectacular", afirmó. Aun así, insistió en la importancia de que su nuevo combate llegue hasta el final: "Tengamos palabra y cumplámosla".

El comentario generó un momento de tensión en el propio directo. Ibai Llanos, que conducía la presentación, reaccionó de inmediato al escuchar la referencia. "Hostia puta. Pero Marta, por Dios, eso no lo digas", comentó entre risas y sorpresa, intentando reconducir la situación.

El fragmento del directo se ha difundido rápidamente en redes sociales, donde muchos usuarios han interpretado las palabras de Marta Díaz como una crítica directa hacia Mujerdebuenapasta por haberse retirado del combate. Otros, sin embargo, consideran que se trató simplemente de una explicación espontánea durante un momento de tensión propio de la presentación.

Por ahora, la tiktoker no ha respondido públicamente a las declaraciones. Mientras tanto, el combate entre Marta Díaz y Tatiana Kaer sigue adelante como uno de los enfrentamientos confirmados de la próxima edición de La Velada.