Estos son todos los combates confirmados de La Velada del Año 6 y las audiencias de su presentación

El streamer Ibai Llanos ha anunciado oficialmente los participantes de La Velada del Año 6, el evento de boxeo entre creadores de contenido que se celebrará el 25 de julio en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla. El cartel de esta edición incluirá diez combates, cinco masculinos y cinco femeninos, cada uno con su correspondiente enfrentamiento destacado.

Entre los primeros combates anunciados figura el duelo entre el periodista Edu Aguirre, colaborador habitual de televisión, y el periodista argentino Gastón Edul. También se confirmó el enfrentamiento entre la creadora de contenido Fabiana Sevillano y la colombiana La Parce.

Otro combate enfrentará a la influencer Clersss con la streamer mexicana Natalia Mx. En el apartado musical, los artistas Lit Killah y Kidd Keo protagonizarán un combate que ya ha generado expectación tras intercambiar comentarios durante la presentación.

La lista continúa con el duelo entre la streamer puertorriqueña Alondrissa y la creadora argentina Angie Velasco. En otro de los combates confirmados, el youtuber Viruzz, veterano del evento con varias participaciones, se enfrentará al argentino Gero Arias en un combate que se disputará sin casco.

El cartel femenino contará además con el enfrentamiento entre Roro y la streamer mexicana Samy Rivers, que será el combate estelar femenino de la velada. También se celebrará la pelea entre la influencer Marta Díaz y Tatiana Kaer, un enfrentamiento que ambas han descrito como muy igualado.

Uno de los combates más comentados será el que enfrente al youtuber Plex con el creador salvadoreño Fernanfloo, ambos con experiencia previa en el evento. El combate principal masculino lo protagonizarán IlloJuan y TheGrefg, dos de los creadores de contenido más populares del panorama hispanohablante.

La presentación del cartel se retransmitió simultáneamente por varias plataformas. En YouTube, la emisión concentró el 47% de las visualizaciones, con una media de alrededor de 500.000 espectadores y un pico de 867.000. En Twitch se registró el 40% de la audiencia, con una media de 426.000 espectadores y un máximo de 593.000. Por su parte, TikTok acumuló el 12% restante, con una media de 163.000 espectadores y un pico de 279.000.

Con las entradas agotadas en apenas tres horas y el cartel ya confirmado, el evento inicia ahora la cuenta atrás hacia una nueva edición que volverá a reunir a miles de asistentes en el estadio y a millones de espectadores en internet.