Pablo Vera explica por qué no peleará contra Juan Guarnizo en La Velada del Año 6 y revela la entrada que tenía preparada

El influencer Pablo Vera ha compartido en redes sociales su versión sobre el combate que finalmente no se celebrará en La Velada del Año 6, el evento de boxeo entre creadores organizado por Ibai Llanos y que tendrá lugar el 25 de julio en el Estadio de La Cartuja.

La historia salió a la luz durante la presentación del cartel del evento. En ese momento, la creadora de contenido Fabiana Sevillano, que sí participará en la velada, mencionó que Vera había estado entrenando durante meses para enfrentarse al streamer Juan Guarnizo, aunque el combate nunca llegó a confirmarse públicamente porque finalmente no se disputará.

Tras ese comentario, Pablo Vera decidió explicar lo ocurrido en un vídeo publicado en sus redes. Según su relato, recibió hace meses una llamada de Ibai Llanos preguntándole si estaría dispuesto a pelear en la velada contra Guarnizo. "Tú no sabes la ilusión que me hacía a mí pegarme en La Velada", explicó en el vídeo, recordando que es seguidor habitual del evento.

Vera afirma que el proceso no fue inmediato. Durante un tiempo, el combate estuvo en el aire mientras Guarnizo decidía si aceptaba o no la propuesta. Finalmente, según su versión, el streamer confirmó su participación en noviembre, momento en el que comenzó una preparación intensiva.

El influencer asegura que entrenó durante meses con un alto nivel de exigencia. Según explicó, llegó a entrenar seis días a la semana, combinando sesiones de cardio, pesas y boxeo durante varias horas al día. Incluso relata que evitaba ciertos compromisos sociales para mantener la disciplina necesaria para la pelea.

Sin embargo, cuando el combate parecía encaminado, la situación cambió. Según cuenta, su representante le comunicó que el enfrentamiento ya no se celebraría porque Juan Guarnizo había decidido abandonar la pelea. Poco después recibió un mensaje directo de Ibai Llanos, quien —según relata— le envió un largo audio explicándole que había intentado buscar alternativas sin éxito.

Más allá de la decepción por no pelear, Vera reveló también que había preparado una entrada especial para el evento. "Tenía pensada una entrada con un cantante que a mí me gusta un poquito", explicó. Su idea incluía llenar el estadio de banderas canarias, aunque no llegó a revelar qué artista habría participado en ese momento.

A pesar de que el combate no se celebrará, el creador asegura que el proceso le ha permitido descubrir el boxeo como una disciplina que le entusiasma y no descarta volver a intentarlo en el futuro.