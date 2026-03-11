Juan Guarnizo bromea sobre su ausencia en La Velada del Año 6 y deja entrever que iba a participar

La sexta edición de La Velada del Año 6, el evento de boxeo entre creadores de contenido organizado por Ibai Llanos, ya tiene combates confirmados tras la presentación celebrada esta semana. Sin embargo, el anuncio también dejó algunas historias relacionadas con enfrentamientos que no llegaron a materializarse.

Una de ellas surgió a raíz de las declaraciones del creador de contenido Pablo Vera, quien aseguró que en un primer momento iba a enfrentarse en el ring al streamer Juan Guarnizo. Según explicó, ambos habrían estado vinculados a un combate que finalmente no se incluyó en el cartel definitivo.

La cuestión volvió a cobrar protagonismo cuando el propio Juan Guarnizo publicó un vídeo en TikTok en el que abordaba el tema con tono humorístico. En la grabación, el streamer comienza diciendo que quiere "desmentir algo" que se comentó durante la presentación del evento.

"En la presentación de La Velada del Año 6 alguien dijo, no sé si fue Luzu o fue Ibai Llanos, que me caí de la Velada", comenta en el vídeo. A continuación, añade en tono de broma que quiere demostrar que eso no es cierto. Acto seguido, se graba de pie y afirma: "Hago este vídeo solo para enseñarles que no me caí".

El comentario, claramente humorístico, fue interpretado por muchos seguidores como una forma indirecta de confirmar que el streamer sí estuvo relacionado con la organización del evento en algún momento. La publicación generó numerosas reacciones entre los fans, que llevan años proponiendo su nombre como posible participante.

El interés por ver a Juan Guarnizo en el ring no es nuevo. En cada edición de La Velada del Año, su nombre aparece con frecuencia entre los más mencionados por la comunidad cuando se especula sobre posibles combates.

Por ahora, el streamer no formará parte de la edición de este año, que se celebrará el 25 de julio en el Estadio de La Cartuja. Aun así, la conversación generada en torno a su vídeo ha vuelto a alimentar la posibilidad de que pueda aparecer en futuras ediciones del evento si la organización vuelve a contar con él.