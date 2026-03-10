DjMariio explica por qué no participará en La Velada del Año 6 y deja claro cuáles son sus condiciones para subirse al ring

El creador de contenido DjMariio volvió a abordar en uno de sus directos un tema recurrente entre su comunidad: su posible participación en La Velada del Año 6, el evento de boxeo entre creadores organizado por Ibai Llanos. El streamer explicó las razones por las que, al menos por ahora, no ha formado parte del cartel de esta edición.

Cada año, cuando se acerca el anuncio de los combates, el nombre del streamer de Móstoles suele aparecer entre las sugerencias de los seguidores en redes sociales. Muchos fans consideran que su presencia en el ring sería uno de los enfrentamientos más atractivos del evento. Sin embargo, la confirmación oficial de los participantes volvió a dejarle fuera del listado.

Durante una retransmisión en directo, DjMariio respondió con humor a quienes le preguntaban por su ausencia en la velada. El creador explicó que uno de los principales obstáculos es encontrar un rival que encaje con sus características físicas y con el perfil mediático que suele buscar la organización.

"Tenéis que encontrar a alguien con mi altura, con mi peso, con más de diez millones en alguna red y que Ibai me pague bastante dinero", comentó durante el directo, señalando en tono irónico las condiciones que, según él, deberían cumplirse para que terminara aceptando un combate.

El streamer añadió que, si se dieran esas circunstancias, no descartaría participar en futuras ediciones del evento. En ese momento mencionó también algunos posibles rivales con los que estaría dispuesto a subirse al ring.

Entre ellos citó al creador de contenido Staxx y a AuronPlay. "Ojo con Staxx y con Auron. Me pelearía con los dos, diría que sí", aseguró, dejando abierta la puerta a un hipotético combate en el futuro.

La Velada del Año se celebrará el próximo 25 de julio en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla, y contará con diez combates entre creadores de contenido. Aunque DjMariio no estará presente en esta edición, sus declaraciones han vuelto a reactivar entre los seguidores el debate sobre si terminará participando en alguna de las próximas veladas.