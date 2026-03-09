Tiroteo contra la casa de Rihanna en Los Ángeles mientras la cantante estaba dentro: una mujer abre fuego con un rifle

La casa de Rihanna en Beverly Hills fue objetivo de un ataque a tiros este domingo 8 de marzo mientras la cantante se encontraba dentro de la vivienda. La policía confirmó que una mujer sospechosa fue detenida después de abrir fuego contra la propiedad y huir del lugar.

Según informó el Departamento de Policía de Los Ángeles, los agentes respondieron a una llamada por disparos alrededor de las 13:15 hora local. Al llegar a la zona encontraron varios casquillos de rifle de asalto en las inmediaciones de la mansión, situada en una de las zonas residenciales más exclusivas de la ciudad.

De acuerdo con la investigación preliminar, la sospechosa —una mujer de unos 30 años— se detuvo con su vehículo frente a la casa de la artista y disparó al menos siete veces antes de marcharse a toda velocidad. Varias de las balas impactaron en la propiedad, aunque afortunadamente nadie resultó herido en el incidente.

Fuentes policiales citadas por el Los Angeles Times aseguraron que Rihanna estaba dentro de la mansión cuando se produjeron los disparos, aunque no trascendieron más detalles sobre quién más podía encontrarse en la vivienda en ese momento.

La huida de la sospechosa duró poco. La policía localizó su coche a unos 12 kilómetros de la casa de la cantante y procedió a su detención. Por ahora, las autoridades no han revelado la identidad de la mujer ni el posible motivo del ataque, mientras la investigación continúa abierta.

El episodio ha generado una enorme preocupación entre los fans de la artista, que actualmente vive en Los Ángeles junto a su pareja, el rapero A$AP Rocky. La pareja amplió recientemente su familia: el pasado septiembre la cantante dio a luz a su tercera hija. Ambos ya eran padres de dos niños, Riot y RZA, y anunciaron el último embarazo de la artista durante la mediática aparición de Rihanna en la Met Gala del año pasado.