BELLEZA Y TERROR
Entrevista a Nikki García: "El camino hasta este disco ha sido matarme a currar para poder pagarlo"
Conocida por ser la voz del asistente de Google, la voz de Cercanías, la voz de Jasmine y la presentadora de los informativos de El Mundo Today, entre muchas otras aventuras, ahora Nikki García acaba de sacar su primer disco en solitario. Aquí tienes mi charla con la cantante y actriz de doblaje madrileña sobre Belleza y Terror, el proceso de creación del disco y como compagina sus diferentes facetas artísticas entre otros temas.
A muchos no les suena su cara pero todos conocen su voz Nikki García ha pasado los últimos dieciocho años poniendo voz a cientos de historias: anuncios, audiolibros, doblajes de películas, series y videojuegos, además de acompañarnos a diario como la icónica voz de Google Maps y del Asistente de Google.
Yo la conocí hace años porque ella era la cara de los informativos que El Mundo Today hacía para la web Liopardo de Atresmedia de la que yo era editor así que está entrevista ha sido un reencuentro.
Tras años sumergida en numerosos proyectos Nikki ha decidido retomar su carrera musical y lanzar su primer disco en solitario Belleza y Terror que ha estado cocinado a fuego lento durante los últimos dos años.
Bajo la producción de Francis White, esta nueva etapa de Nikki García combina pop y electrónica con una sensibilidad que conmueve, reflejando su esfuerzo vital por mirarse sin filtros y convertir esa mirada crítica en arte.
Durante nuestra charla en un bar de Malasaña hablamos del proceso de creación de este disco autoeditado, la inspiración del mismo, sus diferentes facetas artísticas y Disney entre otros temas.
Has lanzado Belleza y Terror ¿Cuál ha sido el camino hasta este disco?
Nikki García: El camino ha sido matarme a currar para poder pagarlo, ese es el camino. Y hacer muchos años de terapia para poder entender sobre qué necesitaba escribir y qué había detrás de toda esa ansiedad crónica. Y han salido estas canciones a lo largo de dos años, producidas por Francis White, que ha sido un bendito productor que ha entendido exactamente el sonido que había que lograr para vestir estos temas que son bastante intensos. Es el... hay que calificar el disco de alguna manera, aunque tiene yo creo que mezcla bastantes géneros, pero bueno la tónica general a lo mejor es pop alternativo, supongo. No lo sé, pero parece que pop signifique fácil y yo creo que este disco tiene bastante peso; todos los temas tienen mucho peso, entonces musicalmente y psicológicamente ha habido que hacer mucho, hay mucho curro detrás. Eso es lo que te puedo contar.
¿Cómo surgió la colaboración con Francis White en la producción?
Nikki García: Francis White y yo nos conocimos cuando a mí me llamaron como cantante de sesión, que es uno de mis muchos trabajos. Me llamaron para cantar la cabecera de una serie y llegué al estudio y era la serie Berlín, y la canción que se llama Bullets and flowers. Me encantó, me gustó muchísimo tanto la composición como la manera de dirigirme el compositor, como la producción de después. Y entonces este compositor que es Francis White, que ya se mostró como un tío sensible, elegante, con un gusto muy exquisito por la producción y por la composición, me gustó tanto el trabajo que hizo con esa cabecera y me gustó tanto como me dirigió a la hora de cantarla que cuando yo compuse La mejor actriz y la tenía terminada, pues terminado el esqueleto —quiero decir que era guitarra y voz—, le pregunté.
No teníamos mucha confianza pero le pregunté, le dije: "¿Produces a otra gente?". Y me dijo: "Bueno, al principio estoy con mi proyecto, pero ¿por qué? ¿tienes algo?". Y le mandé La mejor actriz y a las veinticuatro horas me mandó una idea de producción que me pareció bestial, brutal. O sea, la había clavado, había hecho cosas que yo todavía no le había pedido y le hubiera pedido. Y pensé: "Vale, es mi persona". Y le dije: "¿Me quieres producir el disco?" y dijo: "Sí, la verdad es que sí me gustaría".
Y hasta aquí. Y entonces en pleno proceso, que ha sido... hemos tardado dos años porque los dos hemos tenido otros trabajos y yo no he parado de currar porque necesitaba dinero para pagar la hipoteca, pagar el disco, etcétera etcétera. Y entonces ha sido un trabajo muy extendido en el tiempo porque lo que no te da dinero directo pues no suele ser prioridad. En ese tiempo pensé: "Este disco es tan de los dos, tan de los dos, porque aunque sean mis historias hay mucho de Francis en la producción, es una parte importantísima y suena así porque está él". Si no estuviera él sonaría de otra manera. Me gustaría que hubiera un tema en el que estemos cantando los dos, porque además a mí la voz de Francis me encanta, me encanta. Y que fuera El vals de los cínicos fue un poco casual en realidad, porque cuando estábamos grabando la canción yo grabé las voces pero luego él dijo: "Ay, se me han ocurrido otras voces, te las mando y las grabamos contigo y tal". Y cuando yo oí eso dije: "No no no no, no las grabo yo, las dejamos las tuyas, me gusta muchísimo seguro, me encanta como suena, vamos a cantarla los dos".
¿Qué inspiró La mejor actriz? Siento que es una canción profunda que esconde algo dentro
Nikki García: Tiene mucho peso de verdad. Es que incluso Oxford, que va de una cosa más lúdica, de aprender a vivir el momento y a no casarse con nadie, todo intenta reflejar la manera que ha tenido la vida de atravesarme. Porque yo he pasado por la vida pero no soy una persona desconectada del mundo, no soy una persona que viva hacia dentro; yo vivo muy hacia fuera, vivo muy atenta de todo lo que sucede. Entonces la vida me ha atravesado y he vivido todo de manera muy intensa, lo bueno y lo malo, y yo creo que he intentado que este disco reflejara eso.
La mejor actriz claro es una quitada de careta brutal, pero no solamente para el resto de la gente, para mí misma. A mí me costó mucho tiempo intentar averiguar por qué yo tenía una ansiedad crónica, por qué caía en depresión cada x tiempo... qué pasaba. ¿Qué pasa? Pues pasa que había una alfombra gigante escondiendo un montón de mierda y en el momento de que la levantas pues bueno, vamos a limpiar lo que hay aquí. No todo se podrá ir, pero desde luego yo no puedo pisar más sobre esta alfombra porque me estoy torciendo, me estoy rompiendo los tobillos cada vez que paso por aquí. Entonces bueno, no ha sido tanto... a veces pienso "¿estaré yo regodeándome?", digo "no no, qué coño, estoy intentando limpiar lo que hay". Es como venga, vamos a ordenar, vamos a ordenar, y La mejor actriz es un comienzo para intentar ordenar lo que hay.
¿El hacer un disco por amor al arte pagado enteramente por ti te da más libertad artística?
Nikki García: Es la libertad definitiva. También te digo: tienes la falta de libertad que supone la falta de presupuesto, seamos sinceros. El presupuesto te da lo que te llegue tu sueldo del trabajo de día. Entonces yo he podido permitirme hacer este disco en parte porque las personas que han participado en este disco han dicho "vamos a hacerlo lo mejor posible" a precios muy muy muy económicos porque es Nikki, no es una discográfica. Y por eso estaré eternamente agradecida. Y amigos que han colaborado también en el arte del disco... y a mí me gusta remunerar todo lo que puedo. O sea, yo siempre he dicho lo mismo: es como cuando yo gane de mi vida de locuciones y de actriz y tal, lo voy a repartir en cuanto pueda. Y hay veces que mis amigos me decían: "No no no, a mí no me pagas nada, yo lo hago de favor" y digo: "No, cuando necesite el favor te lo pido y mientras te pueda pagar, te pago". Porque yo también he sido artista trabajando para otras personas.
Entonces, ser independiente te da toda la libertad creativa, pero también que tu propio dinero pueda pagar... seamos sinceros, me hubiera encantado llamar a una filarmónica a algún sitio, no ha podido ser. Pero tengo a mi amiga Milena y a mi amiga Elisa que tocan las cuerdas y que se graban yo qué sé, doce pistas de chelos y de violas cada una, y de repente tengo 11 de noviembre, que es una cosa que me hace llorar las cuerdas de 11 de noviembre cada vez que las escucho. Y son dos amigas tocando las cuerdas. Entonces pienso: "Pues igual no me hacía falta la filarmónica". Pero seamos honestos, te da para lo que te da. Y estoy profundamente agradecida porque además a nivel creativo he hecho lo que me ha dado la gana. Francis y yo hemos hecho lo que nos ha dado la gana. No tenemos ninguna presión porque yo he invertido dinero en esto sabiendo que era un poco a fondo perdido, soy bastante realista. Era una cosa que yo he querido hacer: patrimonio personal y cultural para mí, para cuando deje de existir y esto permanezca.
¿Cuál es la belleza y el terror al que hace referencia el título?
Nikki García: La vida. La vida tiene momentos muy terroríficos y la vida tiene momentos profundamente bellos. Y la vida va de aprender a enfrentarlo todo. Cuando estaba escribiendo este disco, que se lo contaba a alguien el otro día en una radio, me decía: "¿Por qué lo has llamado así?". Digo: "Bueno, pues porque cuando estaba escribiendo este disco y veía que era todo tan intenso —La mejor actriz, 11 de noviembre, perder a una amiga...— pensaba: 'Es que me han pasado muchas cosas'". Y me acordé de aquel poema de Rilke que decía: "Deja que todo te suceda, la belleza y el terror, y sigue, continúa caminando porque ningún sentimiento es definitivo". Y pensé: Belleza y Terror va de esto. Esto es vivir: belleza y terror.
Eres claramente una persona multidisciplinar ¿Cómo se compaginan todas esas facetas?
Nikki García: Eh, agotada de la vida, levantándome muy temprano, trabajando muchas horas, cayéndome desplomada cuando no puedo más, estresándome la vida con los sarpullidos en la piel (ja ja ja), así lo compagino. Porque además cuando te viene curro, de repente te viene todo a la vez, es imposible organizarse. Tengo que aprender a programarme el ponerme enferma, todavía no lo he logrado je. Porque bueno, la vida del autónomo en realidad no estoy diciendo nada que ningún autónomo desconozca. Trabajo mucho, sí. He sido actriz mucho tiempo y está muy bien, pero canalizar las palabras de otros y las ideas de otros no me liberaba lo suficiente. Entonces ha sido una necesidad de decir: "Bueno, por mi cabeza también pasan muchas cosas que creo que merece la pena compartir. Es más, necesito compartirlas". Las escuche alguien o no, yo necesito decirlo. Es como cuando te haces una herida y necesitas decir "me he hecho una herida", es una cosa muy primaria.
¿Hay alguna maqueta o proyecto interesante que no te haya salido?
Nikki García: Bueno, había la canción de fin de créditos de Dumbo, que la canta Najwa Nimri. Al principio la canté yo y... no que yo fuera a ser la voz definitiva, eso nunca estuvo del todo claro. Al principio parecía que igual podía suceder, pero luego siempre sucede aquello de que necesitas un nombre más grande, ¿no? Pero cantar esa canción me hizo grabar esa canción... sobre todo cuando pensé que igual había una posibilidad de que se quedase en la película, fue bastante guay. Pero bueno la vida es así, no todo sale y no pasa nada; de estas cosas pasan muy a menudo, hay que acostumbrarse. He tenido muchos más noes en mi vida que síes, muchos más. Pero vamos, la balanza es así. Lo que pasa es que cuando decimos todas las cosas que he hecho, imagínate las cosas para las que he probado... o sea, si las cosas que he hecho parecen muchas, no te puedes hacer una idea de las pruebas que no han salido y las cosas que pensé que saldrían y no salieron.
No te importa que la gente entre en tu Spotify y vea Aladdin mezclado con las canciones de este disco.
Nikki García: No no, para nada. A mí no me importa, no me causa ningún problema. Estoy profundamente orgullosa de haber podido hacer un trabajo como Aladdín porque además no fue nada fácil de hacer. O sea, si hablamos en términos de vocalista pura y dura, es un trabajo para el que tuve que entrenarme, vale. Tuve que estirar las cuerdas mogollón, tuve que trabajar muchísimo con mi coach vocal que es Sara Pérez, que hizo un trabajo muy muy duro conmigo y un muy buen trabajo. Y estoy profundamente orgullosa de haber podido grabar eso. Además recibimos felicitaciones desde Burbank, de Disney, por ese trabajo en concreto por las canciones. Nos encanta cómo ha quedado Speechless en castellano, es de nuestras versiones favoritas... bueno, o sea, cuando yo recibí esas noticias me puse a llorar más que cuando me dijeron que me habían cogido para el papel. Entonces cuando yo entro en el Spotify y veo eso me enorgullece haber podido llegar a hacer algo así. Me siento profundamente agradecida a las personas que lo facilitaron, a Miguel Ángel Varela y Juan Logar que fueron los directores musical y de diálogos de la película. Me siento profundamente agradecida de haber podido hacer ese trabajo. Entonces yo creo que lo voy a llevar siempre con orgullo. Cantar composiciones de Alan Menken no es cualquier cosa para una cantante, es un honor.
¿Cuáles han sido las principales inspiraciones de este disco?
Nikki García: Bueno, Holly Humberstone ha estado muy en mi cabeza, que es una chica que salió hace unos años, una chica inglesa. Ha estado muy en mi cabeza porque ha estado sonando en mis altavoces durante dos o tres años sin parar. Me ponía a Holly Humberstone en bucle. Y entonces es verdad, La mejor actriz la compuse con la guitarra eléctrica... era una guitarra eléctrica que me acababa de comprar porque estaba obsesionada con un EP que había sacado Holly Humberstone. Llamé a un amigo que es guitarrista y vende guitarras y le dije: "¿Qué guitarra es la que suena en estas canciones que me está volviendo loca este sonido?". Me dijo: "Es una guitarra de doble pastilla". Me la buscó, encontró una de oferta y me compré la guitarra de doble pastilla y ahí compuse La mejor actriz porque quería específicamente ese sonido y creo que lo logramos.
Bueno, o sea, no es como que colgamos esto porque es en español y no tienen que ver... pero sí que existió esa inspiración. Y luego yo me doy cuenta de que cuando compongo y cuando sobre todo cuando pienso en las melodías, aunque no se parezca y sea a lo mejor una sobrada decirlo, en mi cabeza siempre está Jeff Buckley con las cosas de la rabia, de estas cosas que hace. Yo siempre me acuerdo de Jeff Buckley en su directo en el Olympia y de algún modo... claro, son influencias que pasan a través de mí. Luego puedes decir: "Pues no me suena nada a eso", bueno, pero ahí estaban. Luego traducidas por el universo Nikki y Francis. Pero sí que hay... a Francis le flipa Radiohead y a mí también, y yo creo que algo se atisba también. Yo soy una flipada de Massive Attack y de Björk, yo creo que algo al final siempre acaba dejando un poso.
