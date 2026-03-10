Niña Polaca asaltaran el Movistar Arena en su concierto más ambicioso

Niña Polaca ofrecerá el 15 de enero de 2027 su mayor concierto hasta la fecha en el Movistar Arena de Madrid en una cita que han querido titular de forma simbólica como “De la Línea 10 al Movistar Arena” para evocar el recorrido que ha marcado su trayectoria desde sus primeros años de formación. Este nombre remite directamente a “De la línea 10 al Sol”, aquella recopilación fundacional con la que el grupo dio sus primeros pasos y que simbolizaba el anhelo de viajar desde la periferia madrileña hasta el kilómetro cero de la ciudad o incluso hasta el centro del universo, una ambición poética que ahora se materializa y se amplía en el que promete ser el espectáculo más ambicioso y visual de toda su carrera profesional.

Desde aquel lanzamiento de Madrid sin ti, que se convirtió en un himno generacional inesperado durante los meses de la pandemia, la trayectoria del quinteto ha experimentado un crecimiento tan constante como orgánico que comenzó a tomar forma con su primer álbum titulado “Asumiré la muerte de Mufasa” en 2021. Sin embargo, el salto definitivo que los consolidó como referentes del panorama nacional llegó con “Que adoren tus huesos” en 2023, un trabajo que les permitió conquistar salas y festivales de toda España y abrirse a colaboraciones artísticas con figuras de la relevancia de Amaral, La M.O.D.A., Dani Fernández, Carlangas o Sexy Zebras, ampliando así su registro y su influencia en la industria.

Esa conexión eléctrica con su público se ha traducido en hitos de ventas impresionantes durante los últimos años, destacando hitos casi inalcanzables como los cinco conciertos consecutivos con entradas agotadas en la mítica sala La Riviera de Madrid o aquel histórico directo ante 17.000 personas en el Puente del Rey en 2025 que ya anticipaba la necesidad de un recinto de gran formato. Actualmente, Niña Polaca se encuentra inmersa en una etapa de plenitud creativa con la preparación de su tercer álbum de estudio, cuyo lanzamiento está fijado para el 17 de abril de 2026 y del que ya han visto la luz adelantos tan potentes y celebrados como Suena ABBA cuando enciendes el motor, La codicia y capital de las fuerzas extranjeras o William Wallace en Lancaster.

Surma, Rubén, Beto, Claudia y Kobbe han logrado asentar a Niña Polaca como una de las propuestas más auténticas y destacadas del pop-rock independiente español de los últimos tiempos, convirtiendo este próximo encuentro en el Movistar Arena en el paso lógico y definitivo de su imparable evolución. Para todos aquellos que quieran formar parte de esta noche que marcará un antes y un después en la historia del grupo, la venta de entradas comenzará de forma oficial este jueves 12 de marzo a las 12:00 horas a través de la web oficial de la banda, iniciando así la cuenta atrás para el trayecto más emocionante que han recorrido hasta el momento.