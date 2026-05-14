La agrupación KATSEYE anuncia su gira WILDWORLD y se olvidan de España

KATSEYE, la formación que ha redefinido el pop internacional fusionando el modelo surcoreano con el occidental, ha presentado este miércoles su esperado tour mundial ‘WILDWORLD’. Lo que debía ser una celebración para su fiel base de seguidores en la península se ha convertido en un desplante: la hoja de ruta europea ignora por completo a España, centrándose exclusivamente en otros mercados del continente. La noticia ha caído como un jarro de agua fría entre el fandom español.

La gira, producida por Live Nation, iniciará su recorrido el 1 de septiembre en el 3Arena de Dublín, para continuar después por el The O2 de Londres el día 3, el Accor Arena de París el 9 de septiembre y finalizar su etapa europea en el Royal Arena de Dinamarca el 17 de septiembre.

Tras este breve paso por el viejo continente, la agrupación cruzará el Atlántico para una extensa gira norteamericana que arrancará el 13 de octubre en el Kaseya Center de Miami. El periplo estadounidense incluirá citas de alto nivel en el UBS Arena de Nueva York el 24 de octubre y en el Crypto.com Arena de Los Ángeles el 21 de noviembre, antes de culminar definitivamente el tour en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México el 27 de noviembre.

Este despliegue escénico servirá para defender en directo su nuevo EP, ‘Wild’, que llegará a las plataformas el próximo 14 de agosto. El grupo, nacido en 2024 bajo el paraguas de Geffen Records y HYBE (artífices de fenómenos como BTS), llega a esta gira en su mejor momento profesional.

Tras un debut arrollador en el Festival de Coachella que recibió el respaldo unánime de la crítica y con éxitos virales como ‘Gabriela’ o ‘PINKY UP’ bajo el brazo, KATSEYE tiene otra cita clave en su agenda inmediata: su actuación el 25 de mayo en la gala de los American Music Awards en Las Vegas, consolidando un ascenso meteórico que, por ahora, los fans españoles solo podrán seguir a través de las pantallas.